POLITICĂ

Liberal clujean acuză USR de lipsă de asumare și responsabilitate

27 octombrie 20250 commentarii

Consilierul local liberal Ovidiu Florian critică USR după scandalul în care este implicat consilierul din Florești, Daniel Meze

Consilierul local clujean Ovidiu Florian a lansat critici dure la adresa USR, acuzând partidul de lipsă de asumare și responsabilitate în contextul scandalului în care este implicat Daniel Meze, consilier local din comuna Florești.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Ovidiu Florian afirmă că formațiunea „demonstrează din nou cât de responsabilă este atunci când apare un scandal”. Potrivit acestuia, USR își asumă meritele doar atunci când lucrurile merg bine, dar se distanțează de propriii membri atunci când aceștia devin subiectul unor anchete sau controverse.

„Cât timp lucrurile merg bine, sunt primii care își revendică meritele și își aplaudă candidații. Dar când unul dintre acești ‘candidați ai schimbării’ ajunge în atenția poliției, brusc ‘nu mai e al lor’. Devine independent, ‘neafiliat’, ‘nu face parte din echipa noastră’”, a scris Florian.

Consilierul acuză partidul că promovează public valori precum transparența și integritatea, dar le abandonează atunci când situațiile devin incomode. „E ironic să vorbești zilnic despre transparență și integritate, dar să te ascunzi exact când aceste valori ar trebui dovedite”, a mai spus acesta.

Ovidiu Florian consideră că cetățenii așteaptă de la liderii USR asumare și claritate, nu „disocieri rapide și comunicate sterile”.

Daniel Meze, consilier local în Florești, ales pe listele alianței ARI-USR a fost acuzat că a agresat mai mulți elevi din Bistrița, aflați într-o excursie în județul Hunedoara.

Poliția a confirmat că a fost deschis un dosar penal pentru „lovire sau alte violențe”,

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Vasile Dîncu: „PSD are nevoie de o nouă etapă – a competenței și a echilibrului între generații

Deputatul PSD Remus Lăpușan solicită încheierea capitolului privilegiilor

Deputatul AUR Alin Coleșa, reacție dură după decizia CCR privind pensiile speciale: „Faliment de țară. Guvernul trebuie să plece!”

PSD Cluj critică înghețarea salariului minim

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.