POLITICĂ

Legea care poate salva Parcul Apuseni

3 noiembrie 20250 commentarii

Senatul României a adoptat astăzi proiectul de lege inițiat de senatorul liberal clujean Mircea Abrudean, care permite intervenția rapidă și controlată în pădurile afectate de dăunători sau alte fenomene ce pun în pericol sănătatea ecosistemelor forestiere.

„Am aprobat astăzi legea al cărei inițiator sunt și care va permite intervenția rapidă și controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor. Mulțumesc senatoruluiuu Varga Glad și tuturor colegilor care au susținut această propunere”, a declarat parlamentarul clujean după votul din Senat.

Proiectul introduce în legislația națională definiția situației de urgență fitosanitară, care va permite autorităților silvice să acționeze imediat în cazurile de infestare masivă sau de risc de incendiu, fără a mai fi blocate luni de zile în birocrația avizelor. Totodată, legea stabilește sancțiuni pentru instituțiile care întârzie eliberarea avizelor necesare și pentru cele care depășesc limitele aprobate.

Senatorul clujean a inițiat această propunere legislativă după ce a primit sesizări din mai multe comune din județul Cluj, unde hectare întregi din Parcul Natural Apuseni s-au uscat din cauza infestării cu gândacul de scoarță, fenomen care afectează grav pădurile României și sporește riscul de incendii.

„Vreau să fie foarte clar! Nu deschidem exploatarea comercială a pădurilor. Este vorba despre o intervenție controlată, menită să protejeze pădurea și să prevină distrugerea ecosistemului. Am votat pentru pădurile României, pentru viitor și pentru aer curat”, a subliniat Mircea Abrudean.

Forma finală a proiectului a fost îmbunătățită prin amendamente, pentru a asigura un echilibru între protecția mediului și intervenția responsabilă acolo unde pădurea este amenințată.

Legea merge acum la Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Noul guvern de la Chișinău a trecut de votul parlamentului

Blocajele financiare din PNRR pun în pericol proiectele şi capitalul românesc din construcţii

Mircea Abrudean: Ajustarea rotației trupelor americane nu afectează securitatea României

PSD Cluj și-a desemnat delegații pentru Congresul Național

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.