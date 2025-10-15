Lege care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești

POLITICĂ

Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional o lege inițiată de deputata clujeană Oana Murariu (USR), care va contribui la debirocratizarea sistemului de justiție și scurtarea duratei proceselor.

Legea adoptată prevede simplificarea hotărârilor judecătorești, prin eliminarea reluării detaliate a susținerilor părților, deja cunoscute și prezentate în dosar. Astfel, în hotărâre vor rămâne doar faptele reținute, motivele de fapt și de drept și soluția instanței.

„Este o schimbare cu efect imediat în instanțe. Judecătorii vor putea redacta mai rapid hotărârile, iar părțile implicate vor primi deciziile într-un timp mai scurt. Scopul este o justiție mai eficientă, mai puțin birocratică, dar cu o calitate crescută”, a declarat Oana Murariu, deputată USR de Cluj.

Măsura este inspirată din modele aplicate deja în mai multe state europene, precum Belgia, Danemarca sau Portugalia, și a fost susținută oficial de Consiliul Superior al Magistraturii.

Oana Murariu, președinta USR Cluj, este cunoscută pentru inițiativele legislative care vizează reformarea sistemului de justiție. Printre acestea se numără: Legea 192/2022 – pentru comunicarea hotărârilor judecătorești prin e-mail; Legea 139/2024 – pentru desemnarea digitală a experților judiciari, în funcție de volumul de lucru.

 

