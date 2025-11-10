SPORT

Laude pentru Pancu după victoria CFR-ului cu Slobozia: ”Știam că Mister este un luptător. A adus încredere”

10 noiembrie 20250 commentarii

Căpitanul CFR-ului, Mario Camora, și Andrei Cordea l-au lăudat pe Daniel Pancu după debutul tehnicianului pe banca feroviarilor în partida câștigată duminică cu 1-0.

„Important e că am câștigat un meci. Primul meci al lui Mister pe bancă cu noi. Ne bucurăm, dar încă avem de muncă. A fost doar o victorie. Sperăm să nu ne îmbătăm cu apă rece. Sperăm să înțelegem cât mai repede ce vrea Mister Pancu de la noi. Trebuie să fim precauți. Nu suntem pe o poziție pe care ne dorim.

Știam că Mister este un luptător. A adus încredere, sperăm să ne adaptăm și să ne bucurăm cât mai mult”, a declarat Camora, la finalul partidei de la Clinceni.

La rândul său, Andrei Cordea, autorul golului de trei puncte al echipei din Gruia, a trimis și săgeți către fostul tehnician, Andrea Mandorlini.

„Cu victoria asta, moralul nostru este foarte bun. Cred ca meritam victoria asta. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Cred ca de aceasta descătușare aveam nevoie. V-am spus că suntem prieteni cu toții. Doar întâmplarea ne-a adus în situația asta. Important este sa fim uniți de acum încolo.

Eu de cand am venit am avut încredere. Din păcate nu am primit șanse în trecut, indiferent de ce făceam pe teren.

Din punctul meu de vedere, domnul Pancu este un antrenor bun. A venit cu o mentalitate de campion. Cum erau obișnuiți colegii noștri înainte. Sper să continuăm să tot obținem victorii”, a transmis și Cordea.

Etapa viitoare, CFR va juca contra celor de la Rapid București. Partida va avea loc pe 23 noiembrie, pe arena din Gruia.

