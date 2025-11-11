ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Lansarea campaniei „Condu atent, responsabil și în siguranță” la Cluj-Napoca

11 noiembrie 20250 commentarii

Clubul Sportiv Savu Racing, în parteneriat cu Asociația CARS Academy, au lansat marți, 12 noiembrie 2025, în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca, Campania națională de educație și siguranță rurieră CARS – Condu Atent, Responsabil și în Siguranță!”. Lansarea a fost făcută de către inițiatorii campaniei Laura Savu și Horațiu Savu, în prezența prefectului județului Cluj, Maria Forna, și a mai multor reprezentanți ai instituțiilor de stat clujene.

Campania se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani având ca obiectiv condusul responsabil și defensiv în rândul acestora, proiectul fiind foarte necesar având în vedere numărul crescut al accidentelor rutiere. „În Uniunea Europeană, de ani de zile, suntem pe locul unu la numărul de morți în cazul accidentelor rutiere la milionul de locuitori. Este dublul mediei europene, lucru care nu ne face cinste deloc și ne-am gândit că ar fi cazul ca societatea civilă să se implice mai mult în acest domeniu și încercăm să facem o alianță cu instituțiile statului și societatea civilă prin care să promovăm acest spirit, de a conduce în siguranță, ca să ajungem nevătămați de fiecare dată acasă”, a spus Horațiu Savu, președintele Clubului Sportiv Savu Racing. De asemenea, Horațiu Savu a afirmat că educarea tinerilor se va face prin cursuri cu ajutorul simulatoarelor, în acest fel tinerii putând vedea ce se întâmplă în cazul unui accident rutier: „Nu-i vom învăța pe copii să fie atenți, ci ceea ce pățesc dacă nu sunt atenți.

Clubul Sportiv Savu Racing va încheia parteneriate cu instituțiile clujene, iar în perioada următoare campania va ajunge în școli, scopul fiind reducerea numărului de accidente rutiere.

La rândul său, comisarul Ionuț Petruț, împuternicit șef al Serviciului Rutier din cadrul IPJ Cluj, a afirmat că, în județul Cluj, în primele zece luni ale acestui an, tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani au fost implicați în 28 de accidente rutiere grave, soldate, din nefericire, cu moartea a șase persoane.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a declarat că se bucură de această lansare, având în vedere contextul actual: „Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră, la lansarea campaniei CARS – Condu Atent, Responsabil și în Siguranță, un proiect care aduce în prim-plan una dintre cele mai importante provocări pentru comunitatea noastră: siguranța rutieră. În ultimii ani, județul Cluj s-a aflat constant în primele poziții la nivel național în ceea ce privește numărul de accidente rutiere. Statisticile poliției arată că în primele 9 luni ale anului, pe drumurile din județul nostru s-au produs 154 de accidente, soldate cu 137 de răniți grav și 44 de decese”. Totodată, prefectul județului Cluj a felicitat soții Savu pentru inițiativă, pentru perseverență și pentru modul în care au transformat pasiunea pentru motorsport într-un angajament pentru comunitate, asigurându-i de tot sprijinul său.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, Claudiu-Lucian Pop, va fi întronizat în 15 noiembrie

De ziua lor, veteranii din teatrele de operații și-au omagiat confrații, căzuți la datorie

O nouă sală de menținerea condiției fizice la Gherla

Un nou partid urcă în ierarhia de vot a generației Z

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.