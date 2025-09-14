CULTURĂ

Lansare de reviste la ASTRA Dej

14 septembrie 20250 commentarii

Dacă municipiul Dej încă nu are o revistă de artă și literatură editată la nivelul orașului, această lipsă este suplinită cu brio de Despărțământul ASTRA ”dr. Teodor Mihali”, care constituie apariții editoriale periodice,mult așteptate de  iubitorii culturii din municipiul de la confluența Someșurilor. La sfârșitul săptămânii trecute Sala festivă a Primăriei Dej a găzduit lansarea ASTRA ARTĂ și LITERATURĂ nr.1/2025 și ASTRA DEJEANĂ NR.1 /2025. Tot cu acest prilej s-a sărbătorit anul 5 (AAL -2021), respectiv 23( AD -1992 de la apariție, momente sărbătorești ale publicisticii dejene.

Sunt două reviste astriste apărute într-o prezentare grafică de excepție cu o bogată și variată tematică , primite cu mult interes de publicul cititor dejean, dar și din orașul vecin Gherla. Întâlnirea de suflet de la Primăria Dej s-a desfășurat cu participarea extraordinară a redactorului-șef al revistei ASTRA ARTĂ și LITERATURĂ, Marius Buculei, care coordoneză prestigioasa revistă din Anglia, unde are reședința. Au participat delegația ASTRA NĂSĂUD (col. (r) Ioan BOȚAN, președinte și poeta Ioana LĂPUSNEANU, vicepreședinte) și poetul Vasile IONAC, Marius BUCULEI, redactorul-șef al ASTRA ARTA și LITERATURA, care a venit special pentru acest eveniment, din Anglia, unde locuiește, a prezentat „istoria” aparițiilor precedente și a detaliat autorii și articolele numărului curent. Președintele Ioan Boțan a prezentat Revista năsăudenilor, ASTRA NĂSĂUDEANĂ 1/2025 a apreciat realizările dejenilor. Revista ASTRA DEJEANĂ a fost prezentată de dr.ec. Radu GAVRILĂ, președintele ASTRA DEJ, care a precizat că din cele 140 de  pagini doar 35 sunt articole și poezii, celelalte fiind dedicate activităţilor derulate în intervalul ianuarie-iunie 2025. Revista are 25 de pagini color și peste 230 de pagini alb/negru. Coperta 1 a fost dedicată unui apel către toți astriștii, și nu numai, pentru a solicita Parlamentului României instituirea „Zilei Naționale ASTRA și BISERICA” în fiecare an, de Ziua Sfinților Români, în a doua Duminică de după Rusalii. Acesta să fie un proiect național al ASOCIAȚIUNII ASTRA. Au luat cuvântul și au adresat cuvinte de laudă, dar și sugestii, astriștii: prof. Cristian Păltinean, dr. Ioan Oprea, pr. Ioan Feier, Dorina Rus, Ioana Lăpușneanu, Adriana Szilagyi, Gabriela Meșter, Camelia Pușcașu. De asemenea, și-au expus părerea referitoare la cele două numere noi ale revistelor și numeroșii invitați, amatori de literatură și artă din localitate.

Szekely Csaba

 

