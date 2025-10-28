SĂNĂTATE

Lansare de carte: „Să oprim timpul! Pledoarie pentru tinerețe” de Virginia Faur și Dumitru Constantin-Dulcan

28 octombrie 20250 commentarii

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca și Editura Școala Ardeleană organizează joi, 13 noiembrie 2025, ora 18.00, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj- Napoca conferința „Suntem ceea ce gândim”, susținută de către Dumitru Constantin-Dulcan. Cu această ocazie, va fi lansată cartea „Să oprim timpul! Pledoarie pentru tinerețe”, semnată de Dumitru Constantin-Dulcan și Virginia Faur.

Tema conferinței se va concentra pe subiectele abordate de Dumitru Constantin-Dulcan în cartea sa „Creierul și Mintea Universului”, apărută la Editura Școala Ardeleană, 2019, în paginile căreia scria A fi fericit înseamnă a fi sănătos. A fi sănătos înseamnă să gândeşti frumos. Suntem ceea ce gândim.” La eveniment participă ca invitate speciale: Virginia Faur și Larisa Dumbravă. În cadrul manifestării va avea loc lansarea volumului: „Să oprim timpul! Pledoarie pentru tinerețe” de Virginia Faur și Dumitru Constantin-Dulcan. Scriind cartea, cei doi autori declară că scopul este acela „ca toți oamenii să-și propună inversarea procesului de îmbătrânire. De asemenea, cu acest prilej, la Cluj-Napoca se vor prezenta noile cărți din colecția Noua Spiritualitate, coordonată de Dumitru Constantin-Dulcan: „Adio, diabet! Adio, obezitate! Ghid de lucru” de Virginia Faur, Larisa Dumbravă, „Dumnezeu, știința, dovezile. Zorii unei revoluții” de Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonnassies și „Pledoarie pentru altruism. Puterea bunăvoinței” de Matthieu Ricard. Amfitrionul evenimentului va fi Flavius Milășan, iar moderator va fi Vasile G. Dâncu. Intrarea este liberă.

T.S.

