EDITORIAL

Labubu

11 octombrie 2025

Să deschidem ChatGPT-ul! Ce vedem la însemnarea… semnificației din titlu? Iată: „Labubu este o jucărie de colecție foarte populară în Asia, mai ales în China, Hong Kong și Japonia. A fost creată de artistul Kasig Lung, originar din Hong Kong. Face parte din universul fictiv numit The Monsters, unde personajele au înfățișări ciudate, dar simpatice. Labubu este probabil cel mai celebru personaj: are urechi foarte lungi, ochii mari și zâmbet larg, uneori cu dinți ascuțiți. Figurinele sunt produse de o companie care face serii limitate de jucării blind-box (cutie – surpriză, cum ar veni n.n.). Au devenit extrem de căutate de colecționari, iar unele ediții limitate se revând la prețuri mult mai mari”.

