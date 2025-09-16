EDUCAȚIE

Laboratorul de cercetare a interacțiunii om-animal la USAMV

16 septembrie 20250 commentarii

În anul universitar 2025-2026, studenții care urmează programele “Comportamentul și bunăstarea animalelor” și “Ethology & Human-Animal Interaction”, de la Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii USAMV Cluj-Napoca, vor avea parte și de un laborator dotat la standarde înalte, prin contribuția Purina Romania, anunță reprezentanții USAMV. Prezentarea oficială a noului laborator va avea loc în 23 octombrie 2025, ora 12.00, Sala 99 – Complexul Acvaristic USAMV Cluj-Napoca.

Laboratorul de cercetare a Interacțiunii om-animal, coordonat de prof. dr. Alina Rusu, a fost amenajat cu dotări cu infrastructură de tip branding, care vor permite desfășurarea de cercetări în domeniul interacțiunii om-animal, inclusiv sesiuni de practică pentru studenți – activități asistate de animale, evaluare a personalității animalelor pentru terapie sau interviuri cu deținătorii de animale, potrivit acelorași reprezentanți. 

T.S.

sursă foto: USAMV

