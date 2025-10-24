ADMINISTRAȚIE

La Gherrla se conturează un nou cartier

24 octombrie 20250 commentarii

O perioadă, imediat după revoluția din decembrie 1989 în municipiul Gherla ritmul construcțiilor a scăzut mult, ne referim aici mai ales la blocurile de locuințe. Treptat, însă, s-au realizat tot mai multe investiții în aest domeniu. Zilele trecute, Primăria Municipiului Gherla anunța intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea a două imobile de locuințe colective cu regim de înălțime P+E+M (parter + etaj + mansardă), împreună cu branșamentele la utilități și lucrările de împrejmuire, pe strada Hășdății nr. 23, la marginea orașului. Scopul elaborării PUZ-ului îl reprezintă reglementarea urbanistică a zonei pentru dezvoltarea armonioasă a noilor construcții destinate locuirii colective.Publicul este invitat să își exprime observațiile și propunerile privind această intenție în perioada 11 octombrie – 5 noiembrie 2025, la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28. De asemenea, cetățenii sunt invitați să participe la ședința publică de consultare, care va avea loc în data de 5 noiembrie 2025, ora 10:00, la sediul Primăriei. Observațiile formulate de cetățeni vor fi analizate în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal. Răspunsurile la observațiile transmise vor fi comunicate în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare, respectiv între 6 și 21 noiembrie 2025. Potrivit procedurii, publicul va fi consultat și în faza de propunere, aprobare și monitorizare a implementării PUZ-ului, asigurându-se astfel o transparență completă în procesul de planificare urbanistică.

În ultimii ani pe strada Hășdății s-au construit mai multe blocuri de locuințe, iar la ieșire din municipiu, spre localitatea Hășdate au apărut noi case, unde s-au realizat și lucrări de introducere a apei și canalizare prin grija personalui muncitor de la Sucursala Gherla a Companiei de apă Someș SA. Încet-încet, în zona respectivă se conturează un nou cartier de locuințe, spre bucuria tinerilor căsătoriți aflați în căutarea unui apartament.

Szekely Csaba

