CULTURĂ

La Facultatea de Litere se inaugurează Monumentul Echinox

12 septembrie 20250 commentarii

*sâmbătă, 13 septembrie* 12.00

În memoria mișcării Echinox va fi inaugurat, în curtea din față a Facultății de Litere din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, monumentul omonim, reprezentând o sculptură realizată de Nikolaus-Otto Kruch, donată de către Remus V. Pop.

Cu acest prilej, editura clujeană Școala Ardeleană a lansat eBook-ul Echinox 50, un volum coordonat de Ion Pop și Cătălin Teutișan. Ediția digitală reproduce integral ediția tipărită în anul 2018. Colecția Echinox este îngrijită de Horia Bădescu, Ion Pop și Eugen Uricariu.

Iulia GHIDIU

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Festivalul Internațional George Enescu la Cluj 2025 – Despre perfecțiune și succes cu Academy of St Martin in the Fields

Festivalul Internațional George Enescu la Cluj 2025 | Despre perfecțiune și succes cu Academy of St Martin in the Fields

Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă: Metafizica vindecării la Avicenna și Aristotel

Vernisajul expoziției ”Structurile cromatice ale memoriei”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.