La datorie și în afara serviciului: Pompierul Sebastian Popa a salvat viața unui vecin

26 octombrie 20250 commentarii

Aflat în afara serviciului, pompierul clujean Sebastian Popa de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca a salvat viața unui vecin care s-a aflat în stop cardiac după ce a fost recuperat din fântâna din curtea casei. După cum au relatat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj evenimentul a avut loc în Valea Fânațelor, în satul natal al pompierului, după ce Sebastian se întorsese de la unitate. Sebastian este pompier de mai bine de trei ani, iar sâmbătă, 25 octombrie 2025, a dat dovadă de curaj și prezență de spirit, reușind să salveze viața vecinului său, aflat într-o situație critică.

Aflat acasă, Sebastian a fost sunat de o vecină să o sprijine  într-o problemă din gospodărie, iar el a mers fără ezitare deoarece este obișnuit să ajute când este solicitat de cineva din sat. După ajutorul dat s-a întors acasă, iar nu după mult timp aceeași vecină l-a sunat din nou. De data aceasta, cum au arătat reprezentanții ISU Cluj, vecina disperată i-a dat o veste îngrozitoare: „Sebi, vino repede înapoi! Fratelui meu i s-a făcut rău și a căzut în fântână!”.

Pompierul a alergat spre casa vecinilor, iar fiindcă muncea în apropiere,  între timp, tatăl său a acționat primul și l-a scos pe vecin din fântână.  Ajuns la fața locului Sebastian a observat că victima era în stop cardio-respirator și fără să stea pe gânduri, a început singur manevrele de resuscitare. În paralel, echipajele fuseseră anunțate și se aflau pe drum. Sebastian a continuat să facă masaj cardiac, așa cum a învățat la unitate, gest care s-a dovedit salvator pentru fratele vecinei. 

Ulterior, au sosit și colegii săi, iar împreună au continuat manevrele salvatoare, până când au apărut primele rezultate. După aproape zece minute de efort intens, inima bărbatului a început din nou să bată. Sub coordonarea medicului SMURD, bărbatul a fost stabilizat și transportat la spital, existând șanse mari să își revină, au transmis reprezentanții ISU Cluj. 

Învățând de la cei mai buni 

Tânărul pompier a spus că în intervenția lui s-a inspirat de modelul oferit de un coleg mai experimentat, pompierul Ciprian Iconar. „Am făcut ce am știut să îl pot ajuta. Totul s-a întâmplat foarte repede. Personal, nu am acumulat încă o experiență atât de bogată, dar mi-am adus aminte de prima intervenție reală la un pacient în stop cardio-respirator. Aveam emoțiile firești, dar colegul meu Ciprian Iconar mi-a dat curaj că mă pot descurca. Cumva, în minte, auzeam cuvintele lui. Contează mult să ai oameni experimentați lângă tine, așa că noi, cei tineri, suntem privilegiați. Învățăm de la cei mai buni! Drept dovadă, am putut să acționez astăzi cu încredere. Mă bucur că am făcut un bine. După prânz am vorbit cu sora lui la telefon, mi-a zis că sunt la spital și că merge spre bine”, a povestit Sebastian colegilor săi.

La rândul lor, pentru reușita sa reprezentanții ISU Cluj l-au felicitat pe eroul zilei: „Sebi, ai fost un erou astăzi! Prin curajul și devotamentul tău, un om trăiește! Felicitări!”.

Tia SÎRCA

