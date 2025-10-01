EDUCAȚIE

La Colegiul Național „George Coșbuc” troiță din lemn, sfințită alături de bustul poetului

1 octombrie 20250 commentarii

Elevii și profesorii Colegiului Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca au participat la un eveniment cu totul special miercuri, 1 octombrie 2025, de sărbătoarea ortodoxă Acoperământul Maicii Domnului. Este vorba de sfințirea troiței din lemn, instalată în curtea mică a instituției de învățământ, lângă bustul patronului spiritual al colegiului, poetul George Coșbuc. Slujba de sfințire a fost oficiată de preoții Cristian Baciu de la Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” Cluj-Napoca, Claudiu Melean de la Parohia Ortodoxă „Sf. Ierarh Alexandru” Cluj-Napoca, Măluțan Ciprian Iulian de la Parohia Filea de Jos și preotul Marciuc Sorin-Niculai de la Parohia „Sf Iustin Martirul și Filosoful” Cluj-Napoca. Alături de preoții clujeni au fost oaspeții veniți din județul Satu-Mare: pr. Păcurar Daniel de la Parohia Ortodoxă Tarna Mare și pr. Dragoș Marius de la Parohia Ortodoxă Halmeu. De asemenea, la evenimentul deosebit a fost prezentă și Claudia Păcurar, directoarea Liceului Tehnologic Tarna Mare, partener de proiecte al colegiului clujean.

Întru acest semn vei învinge

După oficierea slujbei religioase, preotul Cristian Baciu de la Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” Cluj-Napoca a spus că slujba de binecuvântare a troiței, care a fost înălțată în curtea interioară a Colegiului Național „George Coșbuc”, are o importanță deosebită deoarece acest semn, această cruce va fi sprijin, ajutor și întărire pentru profesori, dar mai ales pentru elevii acestei școli. Preotul Cristian Baciu a vorbit despre însemnătatea crucii în viața oamenilor: Nu cinstim materialul din care este făcută această troiță, cinstim jertfa mântuitorului Iisus Hristos. Prin răstignirea Domnului noi am primit viață veșnică și prin semnul crucii lemnul a devenit din instrument de tortură, cum era înainte de răstignirea Mântuitorului, semn de binecuvântare și de sfințire a vieții noastre. De aceea, prin jertfa Mântuitorului pe cruce noi am primit viață veșnică. Părintele Cristian Baciu a mai spus că sunt multe dovezi în Sfânta Scriptură despre cinstirea crucii și a menționat în acest sens un episod legat de viața împăratului Constantin cel Mare: „Împăratul Constantin cel Mare se afla într-un mare război cu un dușman de al său, Maxeniu. Constantin cel Mare avea un număr mai mic de ostași, iar cealaltă armată era cu mult mai numeroasă. Atunci, în miezul zilei, pe cerul senin, s-a arătat semnul Sf. Cruci cu cuvintele: Întru acest semn vei învinge, consemnează istoricii. Și Constantin cel Mare a primit îndemn de la D-zeu să treacă semnul crucii pe steagurile și uniforma ostașilor. Ca urmare a acestui moment la podul Milvius, unde a avut această luptă, împăratul Constantin a ieșit învingător și a câștigat bătălia respectivă. Dar în acele vremuri creștinii erau persecutați. Nu erau liberi să-și manifeste credința. Ca urmare, în anul 313, prin edictul de la Milano împăratul Constantin a dat dispoziție: creștinii sunt liberi să-și manifeste credința lor. Iată un moment important din istorie care ne arată biruința cu ajutorul sfintei cruci”.

A lăsa ceva în urmă

În cuvântul său, preotul Cristian Baciu a mulțumit directorului Colegiului Național „George Coșbuc, prof. dr. Horațiu Popa Bota, pentru hotărârea pe care a luat-o împreună cu consiliul de administrație, corpul profesoral și părinții de a amplasa această troiță în incinta școlii, pentru a fi de folos elevilor și profesorilor. „Este de apreciat acest lucru, în lumea de astăzi, când unii evităm să ne manifestă credința sau avem rețineri din acest punct de vedere. Iată acest gest de curaj prin care a decis amplasarea acestei troițe deosebite realizate din lemn sculptat și care va dăinui multe veacuri”, a spus acesta. Părintele a amintit de faptul că în perioada interbelică, în zona statui Baba Novac, a fost amplasată o troiță în stil românesc și că prin instalarea celei din curtea colegiului s-a realizat o legătură cu trecutul: „Ați făcut o reconstituire, chiar dacă troița este amplasată în vecinătatea acelui spațiu. Ați făcut o legătură cu istoria noastră, cu trecutul. Pe lângă toate proiectele pe care reușiți să le implementați, ați considerat să lăsați ceva în urmă și din punct de vedere sufletesc, al manifestării credinței pe care o aveți.

Dăruită de o familie din Maramureș

La rândul său, directorul Horațiu Popa Bota a afirmat că troița este dăruită de părinții unui fost elev al colegiului, din județul Maramureș, care au dorit ca în acest fel să răsplătească ceea ce a făcut școala pentru copilul lor, în prezent, student la o prestigioasă universitate din oraș. Astfel troița din lemn, sculptată în stil tradițional românesc, a ajuns în curtea colegiului la data de 11 septembrie 2025, iar apoi părinții s-au mobilizat s-o instaleze. Directorul Horațiu Popa Bota a mulțumit preotului Bârsan, din Bârsana, județul Maramureș, care a sculptat-o, familiei care a donat troița, tuturor părinților care s-au implicat în montarea troiței, dar și oaspeților din Satu-Mare care au venit să fie alături într-un moment deosebit.

Tia SÎRCA

