EXTERNE

Kremlinul, despre rachetele Tomohawk: „Vom găsi modalităţi de a-i atinge pe cei care ne fac probleme”

8 octombrie 20250 commentarii

Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk şi va bombarda locurile de unde vor fi lansate acestea dacă Statele Unite decid să furnizeze aceste rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei, a declarat miercuri Andrei Kartapolov, preşedintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, relatează Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că ar vrea să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de acord să le furnizeze pentru că nu vrea să escaladeze războiul cu Rusia. El a adăugat însă că a „luat într-un fel o decizie” în această privinţă.

„Răspunsul nostru va fi dur, ambiguu, măsurat şi asimetric. Vom găsi modalităţi de a-i atinge pe cei care ne fac probleme”, a declarat Andrei Kartapolov pentru agenţia de presă rusă RIA.

Kartapolov, fost ministru adjunct al apărării, a declarat că nu crede că rachetele Tomahawk vor schimba ceva pe câmpul de luptă, chiar dacă vor fi furnizate Ucrainei, deoarece, a spus el, acestea pot fi furnizate doar în număr mic – zeci, nu sute.

„Cunoaştem foarte bine aceste rachete, cum zboară, cum să le doborâm; am lucrat cu ele în Siria, deci nu este nimic nou. Singurele probleme vor fi pentru cei care le furnizează şi cei care le folosesc; acolo vor fi problemele”, a mai spus el.

Kartapolov a subliniat, de asemenea, că Moscova nu a văzut până acum semne că Ucraina pregăteşte situri de lansare pentru Tomahawks, ceva ce Kievul nu ar putea să ascundă dacă ar primi astfel de rachete. Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia va folosi drone şi rachete pentru a distruge orice lansatoare, a mai spus el.

Separat, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, citat de agenţia de presă RIA Novosti, a cerut SUA să abordeze posibilă opţiune privind furnizarea de rachete Tomahawk „de o manieră sănătoasă şi responsabilă”. El a spus că orice astfel de decizie ar reprezenta un pas serios către escaladare care ar aduce o schimbare „calitativă” a situaţiei.

AGERPRES

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Crăciun fără cadouri? Ce arată rezultatele unui studiu realizat pe consumatorii din zece țări

Speranțe de pace la comemorarea a doi ani de la masacrul Hamas din 7 octombrie

Trump vrea să ştie ce planuri are Ucraina cu rachetele Tomahawk

Potrivit serviciilor germane de informaţii, Rusia ar lua în calcul efectuarea unui atac asupra NATO

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.