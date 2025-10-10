POLITICĂ

Kelemen Hunor: UDMR vrea să evite o criză economică și propune o guvernare echitabilă

10 octombrie 20250 commentarii

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, după încheierea congresului formaţiunii sale, că UDMR vrea să contribuie cu experienţa sa la rezolvarea problemelor pe care societatea românească le are.

„Am terminat lucările congresului (…), am adoptat un document strategic, nefiind un congres cu miză personală, că n-am avut alegeri. Intenţia noastră a fost să avem un document strategic care arată realitatea din societatea românească şi din comunitatea maghiară şi să spunem ce vrem să facem şi ce trebuie să facem în următoarea perioadă, ca să depăşim această criză bugetară, pe de o parte, şi să nu creăm o criză economică, fiindcă o criză bugetară poate fi gestionată, o criză economică e mai greu de gestionat în acest moment. De aceea, noi vrem să contribuim cu experienţa noastră prin responsabilităţile pe care noi le-am asumat în guvern la rezolvarea tuturor problemelor care în acest moment sunt importante, în aşa fel încât guvernarea să fie mai dreaptă, mai justă şi povara să fie distribuită în mod proporţional şi egal, nu să fie pusă doar într-o parte sau doar pe cetăţeni”, a spus Kelemen Hunor.

El a mai spus că l-a numit pe Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în funcţia de director strategic al UDMR. Acesta va contribui la elaborarea şi comunicarea obiectivelor pe termen mediu şi lung ale Uniunii, coordonând activitatea politică, de dezvoltare organizaţională şi de consolidare a comunităţii.

La Jucu Herghelie a avut loc, vineri, al 17-lea congres al UDMR, la care au participat premierul României, Ilie Bolojan, şi premierul Ungariei, Orban Viktor, alături de alte aproximativ 1.000 de persoane prezente.

