JUDEȚUL CLUJ ȘI ADMINISTRAȚIA CONECTATĂ LA VIITOR

Articol scris in INTERVIU

Este tot mai clar faptul că românii își doresc administrații performante, care înțeleg realitatea prezentului dar care pot anticipa și următoarele tendințe de dezvoltare. Așteptările comunităților nu se mai rezumă la mărunțișuri electorale ori petice pe drumuri, la fel cum zugrăveala diluată pe pereții unei școli vechi sau a unui spital nu mai țin locul progresului. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care candidează pentru un nou mandat în fruntea județului din partea Partidului Național Liberal, vorbește despre cum stau lucrurile la nivelul întregului județ.

.

Rep: Domnule președinte, de ce încă un mandat, ce ați început și nu ați terminat și ce doriți să oferiți județului în următorii patru ani?

Alin Tișe: Eu cred cu tărie că un politician, cu atât mai mult unul care are un rol major în administrația publică, fie el de primar sau președinte de consiliu județean, nu trebuie să se raporteze la un mandat, la funcție, ci la rolul pe care îl are, la ce așteptări are comunitatea care la desemnat să îi fie lider, la ce anume lasă în urmă. Așadar, candidatura mea este o asumare a unui rol, rolul de a continua dezvoltarea celui de al doilea județ al țării, rol de a continua dezvoltarea acestuia, rolul de a menține acest județ cât mai sus în topul inovării sau a absorției de fonduri europene și a calității vieții.

Am început și am și încheiat cu succes proiecte de anvergură, unele spectaculoase și cu popularitate, cum este Stadionul Cluj Arena, probabil cel mai modern din țară, altele chiar mult mai complicate așa cum este finalizarea noului Centru de management integrat al deșeurilor, un proiect gigant – aș putea spune – care nu este atât de vizibil, dar care schimbă fără echivoc tot ceea ce înseamnă politicile de mediu și protecția mediului. Este un proiect care, alături de închiderea și ecologizarea celebrului depozit de deșeuri de la Pata-Rât, semnifică încheierea a decenii de poluare în județul Cluj.

M-ați provocat, întrebându-mă ce anume nu am terminat. Suntem într-un județ aflat în continuă dezvoltare. Tot timpul există proiecte, investiții sau șantiere aflate în curs de finalizare. Numai dacă abordăm zona de infrastructură rutieră pot să vă spun că în ultimii patru ani în județ s-au asfaltat sau modernizat aproape 800 de kilometri de drumuri județene, o cifră record nu doar pentru județul Cluj. Așa că, acum, din cei 1.200 kilometri de infrastructură pe care Consiliul județean îi are în administrare, extrem de puțini au mai rămas care să pună probleme.

Cer este că într-un timp foarte scurt vom avea un întreg județ cu drumuri asfaltate. Ce am început și nu am terminat? Am început să fim pe primul loc la capitolul atragere de fonduri europene, cu peste o jumătate de miliard de euro câștigați în ultimii ani. Acesta este un capitol pe care doresc să nu îl încheiem niciodată, anume să continuăm la nesfârșit să investim, să atragem capital străin, să dezvoltăm, să sprijinim industrii și comunități cu fonduri europene, să conectăm oameni atât prin noi rute cât și printr-o economie locală puternică. Am început să dezvoltăm și să modernizăm sistemul medical clujean, un etalon de bună practică în România.

Consiliul județean Cluj, cu șase unități medicale în subordine, a reușit să atragă fonduri europene destinate modernizării sistemului sanitar în cuantum de 17 milioane de euro. Dincolo de aceste sume, am reușit să organizăm cel mai mare concurs de soluții din România, scopul acestuia fiind proiectarea noului centru de transplant de la Cluj, un proiect unic în țară, pentru care s-au înscris peste 40 de firme de proiectare din tot spațiul Uniunii Europene.

La acesta se adugă în perioada imediat următoare proiectarea noului Spital pediatric în sistem monobloc, spital care va fi proiectat tot prin concurs de soluții. Nu vom face nicio economie de efort nici în ceea ce privește acest proiect. Va fi finanțat din fonduri europene, în integralitate, și va reuni toate secțiile și specializările de pediatrie, într-un complex medical construit la cele mai înalte standarde, cu respectarea strictă a tuturor exigențelor impuse de un astfel de proiect, astfel încât să ne asigurăm că noul centru medical de pediatrie de la Cluj, cu acoperire regională, va răspunde nevoilor extinse ale populației pentru cel puțin 25 de ani. Acesta este principalul proiect pe care, împreună cu noua echipă de consilieri județeni și alături de primarul municipiului, Emil Boc, mi-l asum și care va fi dus la bun sfârșit cu succes.

Nu este prima oară când ne propunem astfel de proiecte majore. Bineînțeles că vom continua să dezvoltăm proiecte și în zona industrială, prin construirea noului parc Tetarom 5, de lângă Turda și Câmpia Turzii, orașe cu administrații cu care avem un parteneriat extrem de solid. Acest nou parc industrial va duce la creearea a cel puțin 4.000 locuri de muncă, la creșterea interesului economic din zonă, cu atât mai mult cu cât zona în care se va ridica acest complex economic este conectată la autostradă. Vom continua lucrările prin care județul Cluj va deveni primul județ din țară în care sistemul de apă și canalizare este modernizat și care ajunge la 100% din populația județului. Este un proiect implementat de către Consiliul județean Cluj prin intermediul Companiei de apă Someș, iar valoarea acestui proiect finanțat din fonduri europene este de peste 350 milioane euro.

De la aderarea noastră la Uniunea Europeană acest proiect este, practic, cel mai mare din România, câștigat vreodată de o autoritate precum consiliul județean. Toate proiectele noastre sunt conectate la ritmul de dezvoltare firesc pentru o țară cu adevărat europeană și, la fel de important, proiectele noastre sunt realizate în tandem cu cele ale primăriei municipiului Cluj-Napoca, parteneriatul cu primarul Emil Boc fiind extrem de important. Acest parteneriat permite întregului județ să aibă o dezvoltare coerentă, predictibilă, continuă.