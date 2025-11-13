EVENIMENT

Județul Cluj, promovat la Târgul de turism Wonder Destinations Cluj

13 noiembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, participă în perioada 13-16 noiembrie la Târgul de turism Wonder Destinations Cluj.

,,Prin participarea la acest târg urmărim creșterea vizibilității Clujului, ca destinație turistică, atât în rândul profesioniștilor din domeniu, cât și al publicului larg, interesat de oferte turistice autentice.”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Pe parcursul evenimentului, CNIPT Cluj va promova în standul Consiliului Județean Cluj patrimoniul turistic, cultural și istoric al județului prin intermediul aplicației turistice Cluj Tourism App, precum și prin intermediul materialelor de promovare – pliante tematice, broşuri, flyere, hărți turistice, albume, materiale multimedia și de promovare.

Totodată, în cadrul târgului de turism vor fi prezentate specialiștilor din industria turistică și publicului cele mai atractive și reprezentative locuri, obiective și evenimente de interes ce pot reprezenta argumente în vederea alegerii județului Cluj ca și destinație de petrecere a vacanțelor.

Astfel, ziua de 13 noiembrie este dedicată profesioniștilor din turism ce vor avea ocazia să stabilească diverse legături și să negocieze parteneriate sau să semneze contracte în spațiile special dedicate acestor acțiuni.

Zilele de 14, 15 și 16 noiembrie vor aduce împreună agențiile de turism și publicul larg, pe parcursul acestor zile fiind organizate momente de entertainment, concerte live și tombole cu premii.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Dumitru Constantin-Dulcan revine la Cluj cu conferința „Suntem ceea ce gândim”

Aproape 100 de sesizări de scurgeri de gaz la imobile din județul Cluj. Șase clădiri au fost deconectate de la rețeaua de gaz

50 de elevi au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite

Complot. România şi Ucraina dezmint acuzaţiile Moscovei

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.