Judecător clujean dispune arestarea unui suspect de terorism

6 octombrie 20250 commentarii

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a bărbatului de 33 de ani din judeţul Bistriţa-Năsăud cercetat pentru acte de terorism, potrivit DIICOT.

În ultimii trei ani, inculpatul ar fi produs dispozitive explozive, în scopul pregătirii şi săvârşirii unui atentat.

Activitatea infracţională a bărbatului a fost documentată de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistriţa-Năsăud, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud.

„Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada 2022-mai 2025, bărbatul ar fi produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-ar fi filmat şi testat în locuinţa proprie şi în împrejurimile acesteia. În prealabil, acesta ar fi accesat mai multe site-uri pentru a se documenta cu privire la fabricarea şi folosirea de explozivi, substanţe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici şi metode specifice de săvârşire a unui act de terorism, în scopul de a pregăti şi săvârşi un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane şi inducerea unei puternice stări de panică în rândul populaţiei. În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi în acelaşi scop, în perioada august – 2 octombrie 2025, bărbatul ar fi produs alte două dispozitive explozive de mici dimensiuni, care au fost descoperite şi ridicate de la locuinţa sa”, se menţionează în comunicatul transmis vineri de DIICOT.

În urma percheziţiei efectuate de către poliţişti la data de 2 octombrie, la domiciliul bărbatului de 33 de ani au fost descoperite mai multe recipiente conţinând diferite substanţe, precum şi peste 630 de materiale pirotehnice şi explozive de tip petardă.

Cercetările efectuate, precum şi percheziţia informatică realizată asupra dispozitivelor de stocare a datelor deţinute de bărbat, au condus la constatarea că acesta ar fi accesat online, în mod repetat, materiale de propagandă teroristă şi ar fi deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare.

Investigaţia s-a realizat în cooperare cu Serviciul Român de Informaţii.

La data de 2 octombrie, procurorii DIICOT au dispus reţinerea bărbatului, iar vineri a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

