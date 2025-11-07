DIVERSE

Jucu, atestată ca zonă cu resurse turistice

7 noiembrie 20250 commentarii

Guvernul a aprobat în şedinţa de joi, printr-o hotărâre, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi.

Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, a fost aprobată atestarea ca zone cu resurse turistice a următoarelor localităţi: Chişcani (judeţul Brăila), Valea Salciei (judeţul Buzău), Jucu (judeţul Cluj), Călăraşi, Padeş (judeţul Gorj), Şelimbăr (judeţul Sibiu), Şărmăşag (judeţul Sălaj), Broşteni (judeţul Suceava), Negrileşti (judeţul Vrancea) şi Pietrari (judeţul Vâlcea).

„Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localităţi vor beneficia de şanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanţări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare”, informează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Actul normativ completează Ordonanţa de urgenţă în vigoare, care reglementează lista localităţilor cu potenţial turistic.

