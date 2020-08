Joint-venture între clujenii de la Accessa și nemții de la Ratiodata

Compania clujeană de tehnologie Accesa a realizat un joint-venture cu firma germană Ratiodata GmBH, rezultatul fiind Ratiodata Accesa Romania, companie cu sediul în Cluj-Napoca și centrul de date în Frankfurt.

Noua companie susține că oferă programatorilor și specialiștilor în managed services posibilitatea de a-și valorifica aptitudinile tehnice și experiența, sprijinind brandurile globale în procesele lor de transformare digitală. Prin intermediul serviciilor strategice de consultanță, dezvoltare, integrare și suport 24/7 pentru programele oferite și a aplicațiilor precum Java, .NET și SAP, programatorii și experții în operațiuni au oportunitatea de a proiecta și dezvolta soluții tehnologice personalizate pentru companii din diverse domenii de activitate. Noua companie oferă servicii de outsourcing IT în domenii precum consultanță, dezvoltare software și servicii, testare, suport operațional în IT și managed services.

„În Accesa, credem în valorificarea tehnologiei pentru a dezvolta soluții ce rezolvă problemele reale ale consumatorilor. Prin intermediul noii entități Ratiodata Accesa Romania, le putem oferi atât clienților, cât și inginerilor noștri, oportunitatea de a fi un driver în procesul de transformare digitală, chiar și în cadrul unor industrii atât de puternic reglementate”, a declarat Iulian Iuga, director Accesa.

„România se bucură de un număr mare de specialiști IT foarte bine pregătiți, comparativ cu celelalte țări europene. Prin intermediul noului joint venture și a combinației de competențe de care se bucură RARo, putem oferi servicii și mai cuprinzătoare decât cele de până acum, fiabile, acreditate și sigure. Pentru clienți, RARo va fi partenerul de încredere în tranziția de la serviciile clasice de IT la proiecte complexe, realizate folosind metodologia Agile”, spune Martin Greiwe, managing director Ratiodata.

Accesa are peste 700 de angajați și parteneriate cu companii din retail și bunuri de larg consum, producție, industria auto, servicii bancare și asigurări, iar Ratiodata GmbH are circa 1.300 de angajați și este unul dintre cei mai mari furnizori de sisteme și servicii IT din Germania în domeniile tehnologiilor pentru industria bancară și digitalizarea documentelor, cu venituri de aproximativ 330 milioane de euro.