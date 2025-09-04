EXTERNE

Jocul video „Call of Duty” va fi adaptat într-un film produs de studioul Paramount

4 septembrie 2025

Un film de acţiune bazat pe franciza de jocuri video cu tematică de război „Call of Duty” va fi produs de Paramount, a anunţat celebrul studio hollywoodian, informează AFP.

Cumpărat luna trecută de Skydance Media, studioul Paramount, care a produs în trecut filme precum „Top Gun” şi „Naşul”, este controlat de acum de David Ellison. Fiul miliardarului Larry Ellison, fondatorul gigantului de tehnologie Oracle, s-a lansat într-o vastă operaţiune de redresare a companiei.

Aceasta va include producţia unui film „Call of Duty”, bazat pe universul seriei omonime de jocuri video, care rămân extrem de populare, în contextul în care 100 de milioane de persoane joacă un joc din cadrul acestei francize în fiecare lună.

„În calitatea mea de vechi fan al jocului ‘Call of Duty’, este cu adevărat vorba despre un vis care devine realitate”, a declarat David Ellison într-un comunicat.

