Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central

Jazz in the Park Competition revine după trei ani de pauză în Parcul Central, locul în care, în urmă cu zece ani, a debutat primul eveniment Jazz in the Park. Ediția de anul acesta se va desfășura între 30 iunie și 2 iulie. 17 formații de jazz, din 212 aplicante, au ajuns în finala concursului internațional din Cluj-Napoca. Artiștii vin de pe întreg mapamondul, din țări precum: Franța, Ungaria, Israel, Belgia, Lituania, Polonia, Croația, Olanda, Japonia și, desigur, România.

Organizatorii spun că ar fi cea mai ambițioasă ediție de până acum, căci, pe lângă concerte, Parcul Central va fi transformat într-un loc plin de energie și ritm prin sumedenia de activități interesante. În interiorul clădirii Casino își va avea locul zona de Music Gallery, unde jazzul va fi prezentat sub forma unei expoziții muzicale, iar cu ajutorul panourilor wise, publicul va putea interacționa cu fiecare exponat. Tot aici, va exista și un târg de viniluri și o zonă de audiție pentru iubitorii de muzică jazz. În spatele vechiului Casino va fi amplasată o zonă de Music Lounge, unde, pe timp de zi, vor avea loc evenimente și ateliere pentru copii, iar în a doua parte a zilei, doritorii vor putea lua lecții de muzică. Vor fi prezenți profesori care vor interacționa cu publicul și va exista opțiunea unui maraton de instrumente, care va consta într-o inițiere la chitară, pian și tobe. Seara, Music Lounge-ul va găzdui Jam Sessions cu trupele din concurs. Tot în spatele clădirii Casino, publicul va putea vizita iarmarocul marca Jazz in the Park, unde peste 40 de creatori vor expune produse unice. Cei care se simt inspirați, pot să participe la Atelierele Iarmaroc, unde vor putea să își creeze propria sacoșă de denim, propriul portofel sau propriul set de cafea. Atelierele vor avea loc sâmbătă și duminică, între orele 12.00-19.00.

Denisa Dan, manager Jazz in the Park, a precizat că vor fi 19 puncte care vor hrăni publicul, în zona de hamace a Parcului Central. Într-un atelier pop-up, care va fi creat în parc, conceptul Italian Experience, va oferi o experiență italienească pe cinste, unde cei aventuroși vor putea să își pregătească propria pizza. Aproape de scena principală se vor putea degusta celebre sortimente de pizza.

Jazz in the Park Competition deschide clădirea Departamentului de Pictură a Universității de Artă și Design pentru toți cei pasionați de arta vizuală. Aici vor fi expuse lucrările studenților UAD. Programul de vizitare al acestei galerii va fi între orele 14:00-23:00.

Alin Vaida, fondatorul Jazz in the Park a declarat, în cadrul conferinței de presă, că motivul pentru care nu se percepe o taxă de participare este pentru că Jazz in the Park Competition ,,este un festival despre comunitate și mesaj, e un eveniment-instrument, nu un eveniment-scop’’, precizând că la începuturile sale, ,,festivalul a fost un exemplu de cum se poate folosi un parc’’. Acesta a mai explicat că Jazz in the Park Competition este și un prilej pentru tinerii artiști de a se acomoda cu viața pe care o vor avea: ,,Am ales ca, în loc să dăm o căruță de bani pe un artist celebru, să spargem căruța în care mai mici pentru a promova artiști de care, poate, nici nu s-a auzit până acum’’.

Denisa Dan a mai adăugat că festivalul adună oameni cu foarte mult bun simț, iar ei, în calitate de organizatori nu cer mai mult, accesul la festival nefiind îngrădit de o sumedenie de reguli: ,,Cățeii sunt bineveniți și ei’’.

Pe lângă finaliști, în fiecare seară, pe scena principală, vor urca artiști renumiți, invitații speciali ai ediției fiind: Shay Hazan, Mădălina Pavăl Orechestra și Takuya Kuroda, celebrul trompetist japonez care va cânta pentru prima dată în România.

Câștigătorii Jazz in the Park Competition 2023 vor fi anunțați duminică, la ora 21.30, pe scena principală. Trupele care vor cuceri juriul și se vor clasa pe primele două locuri vor câștiga un contract plătit pentru a concerta la festivalul Jazz in the Park, în 1-3 septembrie 2023. Finaliștii vor primi puncte pentru: calitatea interpretării, coeziunea trupei, interacțiunea cu publicul, respectarea timpilor alocați și originalitatea muzicii de un juriu format din: Horea Marc (muzician și stage manager Jazz in the Park), Teodor Pop (muzician în trupa Jazzybit), Denes Pecsi-Szabo (Manager artistic), Laura Orian (Muzician și organizator de evenimente).