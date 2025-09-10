EDUCAȚIE

Iulius Mall Cluj a pregătit un catalog, nu de note, ci plin de inspirație pentru ținute de școală, dar și premii la shopping

10 septembrie 20250 commentarii

Cum a fost revederea cu colegii? Ai rămas în aceeași bancă sau te-ai mutat, în sfârșit, lângă cel mai bun prieten? Știm că prima săptămână e mereu plină de emoții și poate părea copleșitoare. Tocmai de aceea, te așteptăm la Iulius Mall Cluj, alături de gașca ta, unde ți-am pregătit o super campanie cu premii în valoare totală de 20.000 de euro, dar și un catalog cu outfit-uri potrivite pentru întoarcerea la școală.

Dacă vii la o sesiune de shopping și faci cumpărături de minimum 500 de lei, pe un singur bon sau pe maximum trei bonuri cumulate, poți câștiga premii instant, în fiecare zi. Vouchere de cumpărături la Il Passo, Obsentum, U-Man, Nobila Casa, Marty, Magnolia, Mado, Christian Tour, Noodle Pack și Wonderland, dar și vouchere de acces pe platforma educațională EDUBOOM. Centrul de premiere se află la parterul Iulius Mall Cluj, zona Zara. Campania are loc până duminică, 14 septembrie 2025, iar regulamentul poate fi consultat pe site-ul Iulius Mall Cluj.

Și pentru că știm că nu copiezi temele și nu mergi niciodată nepregătit la ore, la fel nu îți vei lăsa nici look-ul să treacă neobservat. Exprimă-te prin cele mai cool piese vestimentare de la brandurile tale preferate din Iulius Mall Cluj! Ți-am pregătit și un catalog cu idei de outfit-uri pentru această toamnă. Nu, nu e un catalog cu note, e un catalog plin de inspirație pentru zilele acelea când ai test și la română și la matematică.

Intră pe site-ul Iulius Mall și descoperă ținutele de „Back to School”!

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare

Se fac înscrierile la Clubul copiilor Gherla

Muzica vindecă – Concert dedicat pacienților și medicilor de la Institutul Oncologic Cluj

UBB pe coperta „Journal of Materials Chemistry C”, cu studiu coordonat de conf. dr. Monica Focșan

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.