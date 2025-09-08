ECONOMIE

ITM Cluj atenționează: Neînregistrarea în REGES-ONLINE se sancționează cu amendă de 20.000 lei

8 septembrie 20250 commentarii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj atrage atenția angajatorilor asupra obligației de înregistrare în noul Registru General de Evidență a Salariaților – REGES-ONLINE, conform Hotărârii Guvernului nr. 295/2025. Potrivit art. 11 alin. (1) și (2) din actul normativ menționat, perioada de tranziție de 6 luni de la aplicația REVISAL la REGES-ONLINE se încheie la 30 septembrie 2025, dată până la care angajatorii trebuie: 1- să se înregistreze în REGES-ONLINE; 2 – să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc în sistemul REVISAL. Începând cu 1 octombrie 2025, aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, iar toate raportările vor fi realizate exclusiv prin noua platformă digitală. Din analiza situației actuale, reiese că doar aproximativ 18% dintre angajatori s-au înrolat până acum în REGES-ONLINE, ceea ce impune o acțiune imediată pentru evitarea blocajelor administrative și sancțiunilor.

Beneficiile platformei REGES-ONLINE sunt următoarele: Administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora; Raportare în timp real și actualizare automată a aplicației; Acces securizat prin certificat digital calificat sau cont RoeID; Integrare cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor; Acces direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/; Autentificare prin cont ROeID sau semnătură digitală confirmată la ANAF; Migrarea bazelor de date existente este deja realizată în sistem, fără intervenția angajatorului. Pentru îndrumare privind autentificarea și funcționalitățile platformei, angajatorii sunt invitați să consulte tutorialele disponibile la linkul menționat mai sus.

În ceea ce privește Sancțiunile, ITM Cluj precizează: Neînregistrarea în REGES-ONLINE până la termenul legal se sancționează cu amendă cuprinsă între 15.000 de lei și 20.000 de lei, iar necompletarea elementelor lipsă din contractele active se sancționează cu amendă între 5.000 de lei și 10.000 de lei. Astfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj recomandă tuturor angajatorilor să acționeze responsabil pentru a evita sancțiunile și pentru a beneficia de avantajele digitalizării proceselor de evidență a salariaților.

