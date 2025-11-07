EDUCAȚIE

Italieni în vizită la Gherla

7 noiembrie 20250 commentarii

Toamna aceasta este deosebit de bogată privind extinderea relațiilor internaționale ale municipiului Gherla, un oraș tot mai cunoscut în Europa. După vizita de neuitat din luna septembrie a elevilor și profesorilor gherleni în Sicilia, a sosit rândul Liceului Teoretic „Petru Maior” și al Primăriei Municipiului Gherla să devină gazdele unui grup de profesori și elevi din Marineo, oraș înfrățit cu Gherla.

Schimbul educațional dintre Liceul „Petru Maior” și Institutul „Don Colletto” din Marineo, inițiat de Gianni Calderone, președintele COMITES România, s-a desfășurat în ultima săptămână a lunii octombrie și a adus din nou în prim-plan importanța prieteniei și colaborării europene. Timp șapte zile cei șase elevi și trei profesori italieni au participat, alături de colegii lor români, la diferite activități educative menite să le dezvolte competențele științifice, tehnice și sociale. În Laboratorul Smart al Liceului Teoretic ”Petru Maior” tinerii au explorat lumea realității virtuale, au experimentat programarea și proiectarea 3D cu Fusion 360 și au utilizat creioane 3D. În cadrul Clubului de robotică ABSO-Tech, oaspeții italieni au intrat în rolul de „driveri” ai robotului Sparky, descoperind spiritul de competiție și colaborare tehnologică. Programul a inclus și o serie de activități culturale și de descoperire a României: vizite la Cluj-Napoca, Brașov, Castelul Bran, Salina Turda, Cheile Turzii, localitatea Sic, precum și turul ghidat al municipiului Gherla. Fiecare obiectiv a fost o lecție vie despre istorie, cultură și peisajele care definesc identitatea românească. Schimbul a avut și o importantă componentă instituțională. Oaspeții italieni au fost primiți cu căldură la Consulatul Italiei din Cluj-Napoca, au participat la activități didactice la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, precum și la Colegiul Național „George Barițiu”. Totodată, au avut loc întâlniri oficiale la Primăria Municipiului Gherla și la Școala Gimnazială Nr. 1 recent modernizată, menite să consolideze colaborarea între comunități și instituții. Dincolo de competențele dobândite și de activitățile educaționale, săptămâna petrecută împreună a fost o celebrare a prieteniei, generozității și toleranței. Legăturile formate între elevi și profesori din cele două țări confirmă promisiunea continuării acestui parteneriat european de mare importanță.

Unitățile de învățământ din municipiul Gherla mai colaborează cu instituții similare din Franța, Elveția și Ungaria cu care întrețin relații de colaborare și prietenie, vizitele reciproce devenind deja obișnuite.

Szekely Csaba

