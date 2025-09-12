SPORT

Islam Slimani, golgheterul all-time al Algeriei, noul atacant al formației din Gruia

12 septembrie 20250 commentarii

Islam Slimani, golgheterul all-time al Algeriei, este noul jucător al lui CFR Cluj. Veteranul de 37 de ani a devenit, astfel, achiziția cu numărul 18 din acest mercato făcută de trupa din Gruia!

Jucătorul are la activ 47 de goluri reușite în 102 apariții în naționala Algeriei, iar mutarea la CFR Cluj a fost motivată de faptul că fotbalistul nu vrea să iasă din vederile selecționerului pentru Campionatul Mondial din 2026.

”CFR-iști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Algeriene, este noul atacant al echipei noastre!

Slimani și-a început impresionanta carieră la CR Belouizdad, în Algeria, de unde s-a transferat la Sporting CP, club pentru care a marcat în total 61 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Prestațiile sale remarcabile i-au adus un transfer în Premier League, la Leicester, urmând ca în Anglia să mai îmbrace și tricoul lui Newcastle.

Acesta a mai evoluat și la echipe importante din Ligue 1, precum AS Monaco, pentru care a jucat 19 meciuri, a marcat 9 goluri și a reușit 7 pase decisive, dar și pentru Olympique Lyon sau Stade Brestois. De asemenea, atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei și în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, pentru Coritiba, dar și în Belgia, pentru Anderlecht, Westerloo și Mechelen.

La nivel internațional, Slimani reprezintă Algeria, pentru care a bifat 102 selecții, reușind să înscrie până acum 46 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei țării sale! În anul 2019, alături de Algeria, a câștigat Cupa Africii pe Națiuni, iar în 2014, a participat la Campionatul Mondial, unde a marcat 2 goluri. În 2013, Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din țara sa!

Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe realizări în tricoul echipei noastre!”, a fost comunicatul oficial al formației din Gruia.

Varga: ”Slimani nu a venit pentru bani”

„Mi-a spus că nu îl interesează salariul. El nu a venit pentru bani. Dacă venea pentru bani cerea sute de mii de euro. Scopul său este să intre în formă pentru a juca la Campionatul Mondial și să ne ajute pe noi să ne realizăm obiectivele.

A zis doar că vrea să stea în centru, ca dimineața la ora 6 să-și bea cafeaua în centrul orașului. Altceva nu l-a interesat. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Jucătorii de acest nivel au mult bun simț și sunt foarte modești. Îi interesează alte lucruri. A vrut să știe cum este baza de antrenament, ce condiții sunt la echipă, cum este sala de forță”, a declarat Ioan Varga, patronul CFR-ului, după anunțul oficial al transferului.

”Am venit să înscriu goluri și să îi ajut pe tineri să crească”

Cel mai bun marcator din istoria naționalei de fotbal a Algeriei a oferit vineri primele declarații ca jucător al echipei din Gruia.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, la club mare din România. Abia aștept să încep, să conduc echipa și să întâlnesc fanii. Vreau să marchez cât mai multe goluri și să ajut echipa să își atingă obiectivele”, a spus Slimani, într-un interviu pentru site-ul CFR Cluj.

„Am jucat cu fotbaliști extraordinari, de la Mahrez la Fabregas, și am învățat ce înseamnă disciplina și mentalitatea de campion. La Cluj, vreau să le transmit aceste lucruri tinerilor. Pot să îi ajut să progreseze zi de zi.

Am găsit aici un club bine organizat, iar Clujul e un oraș în care ai multe lucruri de făcut. Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început.

„Avem un sezon lung, cu multe meciuri, iar noi vom face tot ce putem pentru a-i face fericiți pe suporteri”, a încheiat atacantul.

Islam Slimani va încasa un salariu de 8.500 de euro lunar, dar suma ar urma să fie suplimentată de bonusuri consistente: prima de titlu ar depăși 100.000 de euro, iar cea de cupe europene ar putea ajunge la 200.000 de euro.

