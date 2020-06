Iohannis sfidează sau doar o lălăie?

După ce o grămadă de vreme, legea privind aniversarea Tratatului de la Trianon a zăcut prin Parlament, în momentul în care, în sfârşit, politicienii noştri au găsit de cuviinţă să o adopte, ne trezim că actualul preşedinte nu are timp sau chef sau altceva să o promulge.

Legea în sine nu este foarte complicată, este cumva pe “formatul” legilor care se referă la sărbători şi, în principiu, statuează că autorităţile publice centrale şi locale, televiziunea publică etc pot să aloce fonduri pentru manifestări legate de aniversare. Din momentul când a fost trimisă Administraţiei Prezidenţiale, Klaus Iohannis avea tot timpul din lume să vadă dacă este ceva în neregulă cu această lege şi, fie să o promulge, fie să o retrimită Parlamentului. O decizie favorabilă ar fi permis ca, acum, la împlinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului, momentul să poată fi aniversat. O decizie nefavorabilă ar fi retransmis legea spre corectare în Parlament, iar aleşii naţiei ar fi avut timp să o rectifice. În ambele variante, momentul ar fi putut fi marcat public.

Însă, aşa ceva nu s-a întâmplat. Klaus Iohannis, din motive care ne scapă, a ales să amâne o decizie în acest sens, prevalându-se de termenul legal de care dispune pentru a lua o hotărâre.

Făclia Cluj a trimis o întrebare pe această temă Administraţiei Prezidenţiale, în care solicita, politicos şi justificat, lămuriri privind eventuale carenţe ale legii. Iată răspunsul Administraţiei, primit încă din 29 mai: “Ca urmare a solicitării dumneavoastră transmise în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm următoarele: Termenul de promulgare de 20 de zile se împlinește, conform art. 77 alin. (1) din Constituție, la data de 7 iunie a.c.. În momentul în care Președintele României va lua o decizie cu privire la această lege, Administrația Prezidențială o va comunica public.”

Evident, termenul la care se referă Administraţia, cel de 7 iunie, depăşeşte cu “numai” trei zile data de 4 iunie, propusă în lege ca moment aniversar. Drept urmare, în acest an, momentul nu mai poate fi aniversat public. (Că tot veni vorba, Făclia Cluj s-a străduit să facă asta, în măsura posibilităţilor sale, în numărul din 4 iunie).

Nu ştim cum interpretaţi Dvs. răspunsul Administraţiei. Din perspectiva noastră, el pare a fi sau o sfidare sau o lălăială. Sfidare – ceva de genul “staţi voi în banca voastră, că oricum nu vă băgăm în seamă”. Lălăială – atitudine de care Klaus Iohannis a fost mereu acuzat – este un termen ce nu mai are nevoie de nici o explicaţie.

V.D.