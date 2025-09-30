SPORT

Ioan Ovidiu Sabău, realist după egalul cu CFR 1907: Va fi foarte greu să prindem play-off-ul

30 septembrie 20250 commentarii

Tehnicianul echipei Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a recunoscut în cadrul conferinței de presă de după partida cu CFR, că obiectivul calificării în play-off a echipei sale devine din ce în ce mai dificil.

Va fi foarte greu să prindem play-off-ul anul acesta. Știu ce probleme avem, trebuie să lucrăm și să mă concentrez pe acele lipsuri pe care le avem. Sunt momente de joc în care luăm decizii greșite, mai ales în preajma careului”, a declarat Sabău la finalul partidei.

Antrenorul clujenilor a declarat că pe anumiți jucători apasă o presiune foarte mare din cauză că nu sunt obișnuiți cu astfel de obiective.

Este o lipsă de încredere, dar și o presiune foarte mare. Pe fanii noștri i-am obișnuit cu rezultate și un joc bun, iar acum se simte o încărcătură asupra unor jucători care nu sunt obișnuiți să joace cu astfel de obiective”, a precizat Sabău.

Cu doar 14 puncte acumulate, „U” Cluj rămâne în afara locurilor de play-off, în timp ce contracandidatele din sezonul trecut au deja un avans considerabil.

Celelalte echipe care anul trecut au jucat în play-out nu se opresc. Au deja mai mult de jumătate din punctele posibile, iar noi suntem încă departe, deși nici măcar nu s-a încheiat turul. Așadar, va fi foarte greu să prindem play-off-ul, chiar dacă ne vom lupta și avem în continuare încredere. Sunt încă multe puncte în joc, dar trebuie să câștigăm meciuri, iar jucătorii trebuie să fie motivați”, a spus tehnicianul.

În ciuda dificultăților, Sabău spune că echipa sa va lupta pentru atingerea obiectivului. Ne vom lupta în continuare și credem în șansa noastră. Mai sunt multe puncte în joc, dar trebuie să câștigăm meciuri, iar jucătorii trebuie să fie motivați. Sunt aici să găsesc soluții, să identific. E simplu să constați, dar mult mai greu să găsești soluții”, a dat asigurări Ioan Ovidiu Sabău.

Cât despre partida cu CFR, antrenorul a spus că nu este mulțumit de rezultat. Nu sunt mulțumit de rezultat, chiar dacă scorul pare echitabil. Am fi putut mai mult. Dacă am fi jucat tot meciul cum am făcut-o după gol, poate am fi întors rezultatul.. În a doua repriză a intervenit teama, nu am ținut de minge, iar fundașii laterali au reușit foarte puțin să împingă jocul.”

Totuși, antrenorul Șepcilor Roșii a ținut să remarce ambiția elevilor săi. Nu am ce să le reproșez în privința ambiției. Am jucat de la egal la egal cu o echipă cu multă experiență, în care s-a investit enorm. Și, totuși, în anumite momente de joc, am fost chiar mai buni”, a spus Sabău.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Remiză de mare luptă în Derby de Cluj, între U și CFR, după patru goluri spectaculoase

Etapă nefastă pentru Potaissa Turda și U Cluj în Liga Zimbrilor

Derby de Cluj. Mandorlini: ”Mi-ar plăcea să câștigăm”

U contra CFR! Pasiune și orgolii uriașe în lupta pentru supremație în oraș

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.