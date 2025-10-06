SPORT

Ioan Ovidiu Sabău rămâne, în continuare, pe banca tehnică a Universității Cluj!

6 octombrie 20250 commentarii

Ioan Ovidiu Sabău va continua cu U Cluj și în perioada următoare, este decizia luată luni la ședința purtată între conducerea clubului și tehnicianul în vârstă de 57 de ani. Antrenorul declara după partida pierdută cu Csikszereda, la sfârșitul săptămânii trecute, că va cere rezilierea amiabilă a contractului său cu U Cluj, după rezultatele nesatisfăcătoare ale echipei din acest sezon și criticile venite din spațiul public cu privire la evoluția ”Șepcilor roșii”.

În urma întâlnirii de câteva ore purtate luni, conducerea clubului a decis să îi acordă în continuare încredere deplină antrenorului, care are sarcina de a duce echipa din nou în play-off-ul SuperLigii.

”Împreună suntem mai puternici, mergem împreună înainte! Ne-am spus, fiecare, punctele de vedere, nemulțumirile, părțile bune, părțile mai puțin bune. De mâine după-amiază reîncepem treaba, să sperăm că mai bine. Au avut și jucătorii câteva zile libere, să reflecteze.

Nu s-a întâmplat nimic, nu au fost discuții complexe, a spus fiecare ce trebuia spus pentru U Cluj. Până la urmă, am luat o decizie pentru binele echipei. Dorința mea era ca eu să rezolv situația, până acum, dar n-a fost să fie. Sper ca de mâine înainte să o facem.

Cred că avem multe lucruri de îmbunătățit, împreună putem să le facem. Primează interesul lui U aici, întotdeauna”, a declarat, luni, Ioan Ovidiu Sabău pentru Gazeta Sporturilor.

U Cluj a făcut doar două puncte în ultimele patru etape din SuperLigă și este la patru puncte de locul 6, ultimul ce ar asigura prezența în play-off. Următoarea etapă, sâmbătă 18 octombrie, echipa clujeană se va confrunta cu FC Botoșani, pe Cluj Arena.

 

