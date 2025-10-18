ECONOMIE

Investitorii străini evită Clujul

18 octombrie 20250 commentarii

Numărul firmelor cu capital străin care au fost înființate la Cluj în ultimul an este cu 30% mai mic decât cel din anul precedent.

Până acum, în județul Cluj, figurează în Registrul Comerțului, peste 12009 de firme cu capital străin, cu un capital social de peste 3.109.947.000 de lei.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Publică-ți anunțul în Făclia de Cluj

Prosumatorii nu mai oferă energie pe credit

Sondaj: 80 % din firmele românești resimt deteriorarea mediului economic

76 % din angajați au fost afectați de creșterile de prețuri

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.