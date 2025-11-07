INTERNE

Investiție europeană de 3 milioane lei în sănătate

7 noiembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a publicat în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul privind achiziționarea a nouă tipuri de dotări medicale pentru Spitalul Clinic de Recuperare, unitate sanitară aflată în subordinea forului administrativ județean.

Continuăm să investim în dotarea și modernizarea singurului spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și unul din cele doar două din țară. Ne dorim să contribuim astfel, în continuare, la realizarea unui act medical de cea mai bună calitate și la facilitarea accesului clujenilor, și nu numai, la serviciile de care au nevoie.”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Cu o valoare totală estimată de 3.002.585 lei, la care se adaugă TVA, aparaturile și echipamentele medicale vor fi achiziționate în cadrul proiectului european câștigat și implementat de forul administrativ județean „Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca„, finanțat prin Programul Sănătate.

Instituția spitalicească va beneficia, astfel, de un sistem de recuperare și creștere a masei musculare, un sistem de recuperare a mușchilor faciali, un echipament de tratare cicatrici și leziuni și un sistem de tratament a patologiilor mitocondriale prin hipoxie-hiperoxie intermitentă.

De asemenea, vor mai fi achiziționate o lampă scialitică, un aparat pentru terapie cu microoscilații profunde, o bicicletă ergometrică pentru testare efort anaerob, 67 de mese de tratament și 122 de scaune ergonomice.

