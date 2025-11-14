ECONOMIE

Investiție de 40 de milioane de euro în județul Cluj

14 noiembrie 20250 commentarii

Cu flapsurile „Sonaca” aeronavele Airbus „decolează” de la Moldovenești

În urma semnării a trei contracte cu Airbus, Sonaca (Societatea Națională de Construcții Aerospațiale), unul dintre liderii globali ai industriei aerospațiale, își dublează capacitatea de producție la fabrica sa din România, în județul Cluj. Investiția se ridică la 40 de milioane de euro. Acest proiect strategic pentru viitorul Sonaca îi va permite să susțină noi contracte și să asigure aprovizionarea duală a contractului A320 (Airbus 320). Finalizată în noiembrie 2024 și recepționată oficial de autorități în mai 2025, această investiție a dublat capacitatea fabricii, adăugând o clădire complet nouă, cu o suprafață totală de 14.000 mp, consolidând amprenta industrială a Sonaca România. „Această realizare demonstrează capacitatea noastră de a livra eficient proiecte strategice și de a sprijini creșterea grupului”, a declarat Charles Roussel, Director General al Sonaca România.

Piese pentru aeronavele Airbus

În urma acestei investiții, Sonaca România va crea 160 de noi locuri de muncă la sediul companiei din comuna Moldovenești, județul Cluj. „Procesul de recrutare este în desfășurare și se va accelera anul viitor, odată cu creșterea producției. Angajăm personal de suport și specialiști tehnici pentru a instala echipamente noi și a califica liniile de producție la standardele Airbus. În lunile următoare, vom recruta operatori de producție calificați în prelucrare CNC, formarea tablei, tratarea suprafețelor și lipirea metalelor – efectuate în condiții climatice controlate pentru a asigura calitatea produsului”, a adăugat Charles Roussel.

După încheierea campaniei de recrutare, echipa Sonaca România va fi formată din aproximativ 300 de angajați, de la operatori și specialiști tehnici, până la șefi de departament. Sonaca România va fabrica piesele principale pentru două programe: slaturile Airbus A320 și flapsurile Airbus A321. Această nouă unitate va găzdui procese de formare a tablei și lipire a metalelor, inclusiv capacități unice care îndeplinesc specificațiile Airbus și care au cerințe de standarde înalte. „În general, profilul pieței se schimbă către un conținut tehnologic mai ridicat, cerințe de performanță mai stricte și o colaborare mai strânsă între producătorii de echipamente originale (OEM) și partenerii lor direcți. Ne adaptăm constant pentru a face față acestei evoluții prin consolidarea capacităților noastre de inovare, dezvoltarea amprentei noastre de producție și asigurarea livrării de componente structurale fiabile și de înaltă calitate, în ritmul așteptat de clienții noștri”, a precizat Yves Delatte, CEO al grupului Sonaca.

Capacități de producție complexe

Ca urmare a achizițiilor strategice, Sonaca a ajuns să integreze capacități industriale complexe furnizând structuri și piese dein metal și materiale compozite pentru clienți de prestigiu, precum: Airbus, Dassault, Pilatus – în Europa, Bombardier – Brazilia, Boeing – Canada; Embraer – SUA.

„Acest nou parteneriat marchează o etapă importantă în relația noastră cu Airbus. Suntem parteneri de aproape 40 de ani și sunt încântat să văd că această colaborare atinge noi culmi pentru următorul deceniu”, spune Yves Delatte, CEO al Sonaca Group. Sonaca este lider mondial în proiectarea, fabricarea, asamblarea și furnizarea de componente aeronautice. Competențele sale sunt distribuite pe piețele civile, de apărare și spațiale. Sonaca a ajuns să integreze capacități industriale complexe furnizând structuri și piese din metal și materiale compozite. Datorită achiziției companiei Aciturri, Sonaca ajunge acum la 6700 de angajați și o cifră de afaceri de 1,2 miliarde de euro.

Implicare în lansarea de sateliți

În România, prima fabrică Sonaca a fost inaugurată în 2016, an în care a demarat producția în serie de componenete pentru aeronavele Aerbus. În 2019 a făcut primul pas important achiziționând utilaje suplimentare pentru dezvoltarea capacităților de producție. Trei ani mai târziu, în 2022, compania s-a alăturat inițaitive Ariane 6 care are ca obiectiv lansarea de sateliți în spațiu și face parte din programul Agenției Spațiale Europene (ESA). Conform estimărilor, la finalul anului 2025 va livra cel de-al 2000-lea set de componenete pentru aripile aeronavelor A320.

Sonaca este o companie internațională din categoria furnizorilor direcți, fiind prezentă cu unități de producție în proximitatea fiecăruia dintre clienții săi: în SUA pentru Boeing, în Canada pentru Bombardier, în Brazilia pentru Embraer și în Europa pentru Airbus, Dassault și Pilatus.

Beniamin Pascu

 

