Întuneric care fascinează: un dialog cu Luciana Nedelea despre ilustrația de carte și alte arte

3 noiembrie 20250 commentarii

La doar câteva zile după Halloween, când fascinația pentru umbre și mister pare să se prelungească natural în primele zile de noiembrie, Cărturești Casa Hintz propune o întâlnire aparte: „Ilustrația de carte & alte arte: un dialog cu Luciana Nedelea”, moderată de Cristi Crivăț. Evenimentul aduce în prim-plan o artistă transilvăneană a cărei creație locuiește undeva între frumos și macabru, între document și mit, între imagine și sunet.

Punctul de pornire al discuției este volumul „Dark Fairy Tales”, semnat de scriitorul britanic Viktor Wynd și ilustrat de Luciana Nedelea — o colecție de povești întunecate din întreaga lume, de la mituri celtice și scandinave până la legende orientale. Publicată de editura Prestel, cartea îmbină povestea și imaginea într-un echilibru estetic fragil: „the charming and the grotesque”, cum notează editorii. Ilustrațiile Lucianei nu doar completează textul, ci îl traduc într-un limbaj vizual de o eleganță tulburătoare, în care delicatețea liniei se împletește cu tentația abisului.

Un univers între arheologie, vioară și tuș negru

Luciana Nedelea este una dintre acele artiste care trăiesc la intersecția dintre domenii. Absolventă de arheologie și istorie antică, cu activitate publicistică în mediul academic, ea a dezvoltat în paralel o carieră artistică marcată de o estetică dark, influențată de iconografie medievală, simboluri alchimice și imagini inspirate de cultura metal underground.

Despre proces și dialogul dintre text și imagine

În cadrul evenimentului, publicul va putea descoperi detalii despre procesul de ilustrație al volumului „Dark Fairy Tales” – de la primele schițe și discuțiile cu autorul Viktor Wynd, până la alegerea paletei cromatice și a simbolurilor. Este un tip de colaborare rară, în care libertatea creativă trebuie echilibrată cu fidelitatea față de text: imaginea nu traduce mecanic, ci amplifică sensul povestirilor.

Luciana Nedelea pare să vadă în fiecare poveste o „relicvă imaginară” – un artefact narativ care trebuie descifrat, nu doar ilustrat. Fie că desenează o creatură fantastică, un fragment de legendă nordică sau o scenă mitologică, în spatele fiecărei compoziții se simte o cercetare atentă, o preocupare pentru detaliul autentic.

Discuția de la Casa Hintz promite să atingă și tema influențelor medievale din creația artistei, dar și modul în care ilustrația poate depăși pagina, migrând spre alte arte – spre muzică, performance sau instalație vizuală. Pentru Luciana, imaginea nu e o simplă reproducere a textului, ci o extensie a unei sensibilități care cuprinde și sunet, și materie, și memorie.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Evenimentul va avea loc joi, 6 noiembrie, ora 18:00, la Cărturești Casa Hintz.

