Întoarcerea la birou – după un an

Aproximativ 82% dintre angajaţi se vor întoarce la birou în următoarele 12 – 18 luni, dar în acelaşi timp companiile investesc în noi resurse pentru a sprijini un regim de muncă hibrid, cu bugete cu 56% mai mari alocate tehnologiei.

Rezultatele unui sondaj derulat de Xerox Holdings Corporation arată că, în privinţa modului de adaptare al noile reguli de telemuncă, 72% dintre cei chestionaţi au afirmat că nu au fost complet pregătiţi din perspectiva tehnologiei, iar cele mai mari neplăceri, în timpul activităţilor desfăşurate de acasă, au fost cauzate de sincopele în comunicare între echipe sau angajaţi (26%) şi de menţinerea concentrării (25%).

Conform cercetării, 33% dintre respondenţi au declarat că securitatea datelor şi confidenţialitatea au fost cele mai mari preocupări pentru colegii care lucrau de la distanţă, 24% au evidenţiat productivitatea angajaţilor, în timp ce 16% evocau preocupările legate de infrastructura tehnologică.

Trecerea rapidă la munca de la distanţă a fost dificilă pentru majoritatea afacerilor şi doar 28% dintre participanţi au spus că erau complet pregătiţi pentru această schimbare. În SUA va creşte, probabil, cel mai mult, încrederea în ceea ce priveşte munca de la distanţă (86%), urmată de Marea Britanie (80%), Germania (80%), Canada (77%) şi Franţa (75%). Mai mult, 58% au menţionat că intenţionează să îşi schimbe politica de lucru de acasă în anul următor, mizând pe un regim de lucru hibrid. Franţa era cel mai puţin pregătită pentru trecerea bruscă la munca de la distanţă, în timp ce Statele Unite au fost printre cele mai pregătite din acest punct de vedere.

În ceea ce priveşte tehnologia, respondenţii au declarat că provocările lor principale sunt determinate de suportul IT pentru lucrul la distanţă (35%), soluţiile inadecvate pentru fluxurile de lucru (27%), lipsa instrumentelor de comunicare şi colaborare (22%) şi lipsa soluţiilor bazate pe cloud (10%). În acest context, 85% dintre liderii de companii au evidenţiat accesibilitatea şi uşurinţa utilizării imprimantelor de birou, respondenţilor din SUA lipsindu-le cel mai mult (93%), urmaţi de Germania (92%) şi Franţa (91%).

Şapte din zece profesionişti din IT (70%) la nivel global au menţionat că îşi reevaluează cheltuielile, iar companiile au în plan majorarea investiţiilor în resurse tehnologice la distanta (55%) şi pentru o combinaţie între resurse tehnologice pentru munca la birou şi pentru lucrul de la distanţă (40%). În plus, pandemia de coronavirus a convins unele afaceri să prioritizeze investiţiile în software bazat pe cloud (65%), suport IT la distanţă (63%) şi software de colaborare (52%).