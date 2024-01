International Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central din Cluj-Napoca în 5-7 iulie 2024

Înscrierile au început astăzi!

A șaptea ediție Jazz in the Park Competition va avea loc în 5-7 iulie 2024, în Parcul Central din Cluj-Napoca. 12 trupe finaliste vor concura pentru marele premiu al competiției internaționale. Artiștii se pot înscrie în prima fază a concursului începând de vineri, 26 ianuarie, până în 10 martie inclusiv. Cei care vor impresiona juriul vor cânta pe scena din Parcul Central în fața a mii de oameni și se vor bucura de o atmosferă de festival. Evenimentul organizat de Jazz in the Park va fi cu acces gratuit pentru public, iar valoare totală a premiilor pentru câștigători depășește 25.000 de euro. Jazz in the Park Competition își propune să descopere trupe talentate de jazz din toată lumea și să le facă cunoscute.

Competiția este dedicată tuturor trupelor de jazz a căror membri nu au împlinită vârsta de 35 de ani, pentru a încuraja descoperirea de tinere talente. Trupele trebuie să aibă o componență de minim 2 persoane, însă nu există o limită superioară. Sunt eligibile toate trupele care cântă Jazz, indiferent de subgenul abordat. Trupele nu trebuie să aibă compoziții proprii, însă acest lucru este încurajat, existând și un premiu special pentru cea mai bună compoziție.

Cele 12 trupe finaliste vor fi selectate ținând cont de calitatea interpretării, originalitatea interpretării și compatibilitatea muzicii artiștilor cu specificul unui festival open air și vor fi anunțate în data de 1 aprilie. Înscrierile se fac online. Iar fiecare zi a evenimentului se va încheia cu concerte susținute de artiști – invitați speciali.

Alin Vaida, președinte Jazz in the Park: Competiția noastră are potențialul de a ajunge una dintre cele mai importante și prestigioase din Europa. Am reușit să găsim echilibrul între seriozitatea și respectul față de artiștii interpreți, combinată cu spectaculozitatea și efervescența pe care publicul o așteaptă de la un festival. În general, majoritatea concursurilor au o audiență preponderent de specialitate. La noi însă, publicul este unul numeros; având mii de oameni prezenți la concertele trupelor, oferindu-le astfel încurajare. Mai mult de atât, am creionat niște premii care răspund clar nevoilor directe pe care le au artiștii la început de drum: resursă financiară și expunere. Așadar, avem în acest moment două festivaluri complementare, care ne ajută să avem o contribuție completă la industria muzicală din care facem parte.

Jazz in the Park Competition – valoarea premiilor

Jurizarea trupelor din concurs va fi realizată de către un juriu diferit față de cel din etapa de preselecție și va fi anunțat ulterior de către organizatori. În această etapă, va conta calitatea interpretării, coeziunea grupului, originalitatea, respectarea specificațiilor organizatorice, dar și prezența scenică. Premiile acestei ediții sunt:

– Premiul 1: 5.000 euro și invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park în perioada 30 august -1 septembrie 2024

– Premiul 2: 3.000 euro;

– Premiul 3: 1.000 euro;

– Premiul pentru cea mai bună formație românească din competiție: 1.000 euro;

– Premiul pentru cea mai valoroasă compoziție: 500 euro;

– Trei (3) mențiuni pentru cei mai buni muzicieni: 500 euro;

– Premiul publicului: echipamente muzicale oferite de partenerii competiției.

Despre International Jazz in the Park Competition 2023

Jazz in the Park Competition a revenit în 2023 după câțiva ani de pauză, ca un eveniment matur. În totalul de 212 aplicanți, 17 formații de jazz din 10 țări au ajuns în finala concursului. Trupa Klawo din Polonia a fost marea câștigătoare a celei de-a șasea ediții, locul doi a fost ocupat de trupa românească JazzQuarters Trio, iar trupa NAUSYQA din Olanda a câștigat premiul trei. Trupele au avut șansa nu doar de a performa în fața unui juriu, ci și de a interacționa cu un public numeros și de a experimenta atmosfera de festival. Peste 65.000 de oameni au venit la eveniment. Pe lângă concertele susținute de finaliști, Jazz in the Park Competition a avut pe scena amenajată în Parcul Central din Cluj-Napoca invitați speciali care au închis serile de eveniment: Mădălina Pavăl Orchestra, Shay Hazan și celebrul trompetist japonez Takuya Kuroda, un concert în premieră în România. Artiștii împreună cu publicul numeros au transformat concursul într-un mare festival al muzicii jazz. Pentru a gusta puțin din atmosferă, recomandăm vizionarea aftermovie-ului.

Jazz in the Park Competition ajunge anul acesta la cea de-a șaptea ediție.

Evenimentele marca Jazz in the Park sunt organizate de Fapte, o asociație care dezvoltă oameni și comunități prin evenimente culturale. Calendarul din 2024 include două mari evenimente organizate în Cluj-Napoca, precum și o expoziție muzicală:

International Jazz in the Park Competition | Parcul Central | 5-7 iulie

Jazz in the Park Festival | Parcul Etnografic ”Romulus Vuia” | 30 august-1 septembrie

Music Gallery | Muzeul de Artă din Cluj-Napoca | 30 septembrie – 27 octombrie

Jazz in the Park este un proiect susținut de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Parteneri: BRD – Groupe Société Générale, Birra Moretti, IQOS, Crush Wine Shop, RMB Inter Auto, Casino – Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca.