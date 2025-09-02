EDUCAȚIE

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, deschis publicului larg

2 septembrie 20250 commentarii

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, strada E. Racoviță, nr. 21, are marți, 2 septembrie 202, porțile deschise pentru publicul larg între orele 9.00 și 16.00.

Astfel cu ocazia Zilei Porților Deschise, eveniment care face parte din proiectul Săptămâna Limbii Române, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” oferă posibilitatea tuturor vizitatorilor să descopere universul cercetării lingvistice. Publicul larg are ocazia să exploreze laboratoarele Institutului și să interacționeze cu cercetătorii care contribuie la studierea și conservarea limbii române. Activități din cadrul evenimentului constau în vizite ale laboratoarelor de cercetare, prezentări ale proiectelor derulate în cadrul Institutului și discuții cu cercetătorii.

T.S.

