Institutul de Istorie „George Bariţiu”, pregătit de sărbătoare la Zilele Academice Clujene, ediţia 2025

21 septembrie 20250 commentarii

Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, în parteneriat cu Centrul de Studiere a Populației al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, organizează, în perioada 16–17 octombrie 2025, sub egida Zilelor Academice Clujene, ediţia 2025, conferința internațională intitulată: „Tradiții, identități naționale și constituție statală în Europa central-estică”, informează reprezentanții prestigioasei instituții. Totodată, cu acest prilej, Institutul aduce un omagiu fostului director, academicianul Camil Mureșanu. 

„La fel ca în anii precedenți, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, prin intermediul unui eveniment științific de mare anvergură, reunește, în inima Transilvaniei, la Cluj, nume consacrate ale cercetării istorice din țară și din străinătate, reprezentanți ai unor instituții de referință în viața științifică și academică europeană”, transmit reprezentanții instituției clujene.

După parteneriatul cu Center for Medical Humanities de la Universitatea Oxford Brookes din Marea Britanie, aceștia anunță că, anul acesta, Institutul clujean aduce alături două instituții prestigioase din spațiul german, cu care va încheia parteneriate de cercetare pe termen lung. Este vorba de Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen și Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität din München. „Paralel cu proiectele de cercetare interdisciplinară pe care le vom derula împreună cu partenerii noștri externi, consolidăm, și la ediția din acest an a Zilelor Academice Clujene, colaborările cu mediul antreprenorial și de business, păstrând alături de noi branduri de renume precum Fundația Transilvania Leaders, Banca Transilvania, DeLonghi Romania, Clubul Francofon de Afaceri din Cluj, TeraPlast, Courtyard by Marriott Cluj-Napoca, Asociația Femeilor de Afaceri din Cluj, Porsche Romania și, mai recent, renumitul concern german BMW. Panelurile propuse în ediția din acest an se înscriu, și de această dată, în sfera interdisciplinarității. În premieră, alături de istorici, sociologi, filosofi, demografi, antropologi sau specialiști în relații internaționale, vor participa specialiști în practica farmaceutică și medici reputați în domeniul oncologiei. ”, arată organizatorii zilelor festive.

Tematica prezentărilor va fi una foarte diversă, de la profesionalizarea scrierii în spațiul românesc actual, diplomați și diplomație, istorie socială în era digitalizării, istoria minorității germane din Europa Central-Estică în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, la cercetări etnografice și colaborări academice, rolul femeii în proiectele național, identități culturale, Anul Cardinal Iuliu Hossu, și până la economie rurală și drept cutumiar, dezvoltarea Centrului Național de Competență în domeniul cancerului, dezvoltarea profesiei de farmacist și practica farmaceutică, istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania – Biserica din Deal de la Cluj, la jubileul de 230 de ani și istoria antreprenoriatului din Transilvania, ocazie cu care se va realiza o întâlnire cu renumiți antreprenori ai Clujului. 

De asemenea, în cadrul Zilelor Academice Clujene Institutul îi va aduce un tribut fostului director, academicianul Camil Mureșanu. „Întrucât anul acesta se împlinesc 10 ani de la trecerea la cele veșnice a reputatului academician Camil Mureșanu, „Lordul”, fost director al instituției noastre în perioada 1995–2007, întregul colectiv al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române îi aduce, cu prilejul ediției 2025 a Zilelor Academice Clujene, un omagiu de respect și prețuire sinceră”, arată aceiași reprezentanți. 

Tia SÎRCA

