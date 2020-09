Institut de tehnologii inovative la Cluj-Napoca

Aflat în vizită la Cluj-Napoca, premierul Ludovic Orban a declarat, marţi, că în oraș se va înfiinţa un institut de tehnologii inovative, finanțarea urmând să fie asigurată din fonduri alocate prin programul Europa Inteligentă.

După ce a apreciat că Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) este instituția de învățământ superior din România cu cel mai bun ranking în clasamentele internaționale, Ludovic Orban s-a referit la discuția avută cu Daniel David, rectorul universității clujene, care i-a oferit premierului cartea sa ”Psihologia poporului român”.

„Pe lângă subiectele discutate, care necesită o abordare sistemică şi un dialog permanent pentru identificarea de soluţii pentru creşterea calităţii educaţiei în România, am abordat subiecte importante. Unul dintre acestea este cel legat de înfiinţarea la Cluj a unuia dintre institutele care urmează să devină principalele beneficiare ale resurselor financiare disponibile pentru România în cadrul priorităţii Europa Inteligentă. Pot să vă spun că la Cluj, în colaborare cu UBB şi cu alte universităţi, va fi înființat un institut de tehnologii inovative. Aceasta cu atât mai mult cu cât Clujul a intrat în finala pentru stabilirea Capitalei inovaţiei, și căruia îi doresc succes„, a declarat premierul.

Rectorul UBB, Daniel David, s-a referit la problemele cu care se confruntă învăţământul românesc, și care trebuie rezolvate și cu contribuția factorilor politici. „Prima temă pe care am abordat-o a fost începerea anului universitar, o discuție normală având în vedere că UBB este cea mai mare comunitate academică din ţară, cu aproape 50.000 de oameni, şi nu e totuna cum începem noul an universitar. A doua temă, foarte importantă pentru noi, mai ales că este vorba de campanie electorală, şi prin aceasta vrem să transmitem un mesaj tuturor partidelor politice, care este rolul educaţiei în proiectul de modernizare a ţării. Noi credem că înainte de a face strategii care mai de care mai deştepte şi mai interesante în diverse domenii, dacă nu reparăm componenta educaţională – mă refer la abandonul şcolar, analfabetismul funcţional, analfabetismul ştiinţific, problema curricumului, precum și problema fragmentării, subfinanţării și distribuţiei inegale pe teritoriul ţării a institutelor de cercetare şi a forţelor academice -, atunci nu avem nicio şansă să facem o schimbare a României”, a spus Daniel David.

Înainte de întâlnirea cu conducerea UBB, premierul a participat la semnarea Contractului pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 3A2 şi 3B1 a Autostrăzii Transilvania, cuprinsă între Nădăşelu – Mihăeşti – Zimbor, cu o lungime de 30,06 km. Tot marţi, Ludovic Orban avea programată participarea la semnarea protocolului de Asociere a Unităților Administrativ teritoriale din Câmpia Turzii și Turda, pentru realizăreaîn parteneriat a Centurii Ocolitoare Turda-Câmpia Turzii, precum şi vizitarea amplasamentului viitorului Spitalul Regional de Urgenţă Cluj. În vizita din județul Cluj, premierul esteînsoţit de Lucian Bode, ministrul Transporturilor şi de Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii.

V.D.