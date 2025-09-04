POLITICĂ

Influență în Parlament. Cine sunt aleșii clujeni care dețin funcții de conducere în forul legislativ

4 septembrie 20250 commentarii

Noua sesiune a început cu alegerea noilor structuri de conducere ale grupurilor şi comisiilor parlamentare, cât şi ale Biroului Permanent al Senatului. O parte dintre parlamentarii clujeni şi-au păstrat funcţiile la nivelul acestor structuri, în timp ce alţii însă nu au fost suficient de influenţi pentru a-şi menţine poziţiile cheie la nivelul grupurilor şi comisiilor parlamentare.

Cea mai importantă funcție în Parlamentul României o deține clujeanul Mircea Abrudean. Liberalul a fost ales președinte al Senatului în 24 iunie după ce Ilie Bolojan a renunțat la a doua funcție în state după ce fost desemnat premier. Mircea Abrudean a mai fost președinte interimar al Senatului în perioada în care Ilie Bolojan a exercitat atribuțiile de președinte al României după ce Klaus Iohannis și-a înaintat demisia.

 

Mircea Abrudean a fost prefect al judeţului Cluj și șef al cancelariei premierului Ciucă, cu rang de ministru, începând cu decembrie 2021. El a mai fost numit în luna februarie 2021 pe funcția de secretar general adjunct al Guvernului Cîțu.

În iulie 2023 fostul premier Ciolacu l-a numit pe Mircea Abrudean în funcţia de secretar general al Guvernului (SGG), cu rang de ministru.

Mircea Abrudean a fost și prefect al Clujului, în perioada decembrie 2019-februarie 2021. 

La Camera Deputaților, liderul USR Cluj, Oana Murariu (USR) a fost aleasă secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Aflată la al doilea mandat de parlamentar, Oana Murariu este vicepreședintă a grupului USR din Camera Deputaților și membră a Comisiei juridice, a celei pentru drepturile omului, a celei pentru regulament și a celei pentru statut.

Filiala USR Cluj mai deține o poziție de conducere în noua sesiune legislativă, de această dată la nivelul unei Comisii parlamentare, senatorul Ciprian Rus menținându-și poziția de președinte al Comisiei IT&C.

Clujul este binecunoscut la nivel național și chiar internațional, ca un veritabil pol IT&C. Avem profesioniști foarte buni, avem o pregătire academică extraordinară care în fiecare an scoate noi generații de tineri specialiști și avem un mediu investițional extrem de bine reprezentant în acest sector. Am lucrat și eu mai bine de 20 de ani în acest domeniu și îmi doresc ca know-how-ul care există în Cluj să stea la baza avansării agendei digitale, ca și a transparenței instituțiilor și companiilor publice” subliniază senatorul Ciprian Rus.

Unul dintre parlamentarii care au reuşit să-şi menţină poziţia în grupul parlamentar este deputatul Ilie Coleșa. Acesta a fost reales vicelider al grupului parlamentar AUR din Camera inferioară a Parlamentului.

Deputatul AUR de Cluj, Ilie Coleșa, mai deține și funcția de vicepreședinte la Comisia de Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor. Deputatul AUR Ioana Bruynseels este și ea vicelider al grupului parlamentar al formațiunii din care face parte. Liberalul Ovidiu Cîmpean și-a păstrat funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene, iar social democratul clujean Remus Lăpușan a reușit să-și păstreze funcția de secretar al Comisiei de Politică Economică.

Un alt parlamentar clujean care a reușit să-și păstreze poziția este liderul UDMR Cluj, Csoma Botond. Deputatul a fost reales lider al grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților.

La Senat, Cristian Șipoș(AUR) este vicepreședinte al Comisiei pentru Tineret și Sport iar Tasnady Istvan este secretarul Comisiei pentru Drepturile Omului.

