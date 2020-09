Început de an universitar în condiții de pandemie, la UBB

Rectorul Universității Babeș-Bolyai, prof. dr. Daniel David, le-a urat, luni, bun venit noilor membri ai comunității UBB, în cadrul ceremoniei de deschidere a noului an universitar, desfășurată, în cadru restrâns, în Aula Magna, și transmisă live pe conturile de youtube și Facebook ale universității

„Începem anul universitar în condiții speciale de pandemie. Am încercat să combinăm varianta clasică cu cea online, în programe hibride, pentru a menține calitatea actului educațional. Am făcut acest lucru mai ales de dragul studenților, pentru a nu le afecta parcursul de viață și pentru a le asigura o educație adecvată, onorabilă, în condiții de siguranță. Profesorii ar fi putut să-și reorienteze activitățile spre știință, iar componenta administrativă trebuie să funcționeze oricum, dar blocarea actului educațional ar fi afectat iremediabil studenții. Dacă se vor înăspri condițiile pandemiei, nu vom renunța, însă vom fi nevoiți să revenim la scenariul complet online. Dacă se vor îmbunătăți, ne vom întoarce la scenariul clasic, îmbogățit cu experiențele online de calitate (…).

Ca rector, am preluat conducerea Universității în condițiile declanșării stării de urgență (am devenit rectorul UBB în data de 13 martie 2020). Cu ajutorul Senatului UBB am organizat rapid echipa la nivel de Rectorat, iar apoi împreună (Rectoratul și Senatul) ne-am întărit prin numirea/ organizarea Consiliului de Administrație al UBB. În formula de conducere completă (Rectorat-Consiliu-Senat) am încercat să ducem la bun sfârșit anul universitar 2019-2020 și să organizăm adecvat admiterea pentru anul universitar 2020 – 2021, în condițiile protejării stării de sănătate a comunității UBB și, ținând cont de profilul global al UBB, chiar prin acțiunile noastre, prin specialiștii proprii, cu impact asupra societății mai largi. Cred că ne-am achitat onorabil de această misiune: studenții noștri au putut absolvi și/sau încheia anul de studiu, am organizat admitere pentru cei care au dorit să vină spre UBB (avem, față de anul universitar 2019-2020, cu 4% mai mulți studenți la nivel de licență, cu 13% la nivel de master și cu 7% la nivel de doctorat), toți angajații UBB și-au păstrat salariile prin reorganizarea muncii în condiții de pandemie, iar UBB și-a protejat comunitatea și a fost și este alături de oameni/ societate în lupta împotriva pandemiei” – a spus rectorul UBB.

Referindu-se la noul an universitar, prof. dr. Daniel David a anunțat că se va începe implementarea unei paradigme world-class, așa cum a fost aceasta angajată de Programul ProUBB+ și de acceptarea UBB în GUILD.

„În anul universitar 2020-2021 avem obiective clare, asumate prin Programul ProUBB+ și formalizate prin Planul Strategic al UBB pe perioada 2020-2024: asigurarea unei educații de calitate, în condiții de siguranță, în contextul pandemiei (inclusiv dezvoltarea unei noi pedagogii universitare); stimularea generării de cunoaștere, prin cercetare-dezvoltare-inovare de anvergură, la nivelul cerut de acceptarea noastră în GUILD; definirea specializării inteligente InfoBioNano4Health pentru Cluj-Napoca, cu impact paneuropean; utilizarea inovativă a cunoașterii, prin relații strânse și bidirecționale cu societatea, în forma relației socio-economice și socio-culturale; stimularea resursei umane prin implementarea Planului individualizat de carieră și prin granturile de tip „seed” de dezvoltare profesională; digitalizarea riguroasă a universității; dezvoltarea infrastructurii academice, inclusiv pregătirea pentru accesarea oportunităților din noul exercițiu financiar european (2021-2027); modernizarea administrației UBB” – a spus prof. dr. Daniel David.

Rectorul UBB și-a încheiat mesajul spunând că „vremurile sunt de așa natură încât avem șansa istorică să fim o generație universitară care poate și trebuie să poziționeze comunitatea UBB între marile comunități academice ale lumii, în contextul noilor paradigme academice, pornind de la platforma bună pe care generațiile anterioare au pus UBB”. „Să înțelegem, să ne bucurăm și să lucrăm împreună pentru această șansă istorică!” – a spus prof. dr. Daniel David.

