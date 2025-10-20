INTERNE

Incendiu la un apartament din Aghireșu-Fabrici. Trei persoane s-au autoevacuat

20 octombrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit luni, 20 octombrie 2025, pentru a lichida un incendiu izbucnit în interiorul unui apartament situat în localitatea Aghireșu-Fabrici, anunță reprezentanții din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj.

Din primele date, apartamentul este situat la parterul blocului, având o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. „Pompierii au scos o butelie din incendiu și au localizat rapid flăcările, nefiind înregistrate victime. Totodată, potrivit ultimelor informații, trei persoane s-au autoevacuat. La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere și autoscara.  Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, fiind lichidat de către pompieri. Sunt înregistrate pagube serioase în interiorul apartamentului, la elemente de mobilier și electrocasnice. De asemenea, nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale și nu au fost raportate alte probleme. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de cercetare”, transmit salvatorii clujeni.

T.S.

