Incendiu la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”. 630 de elevi evacuați

29 septembrie 20250 commentarii

Până la sosirea pompierilor, cadrele didactice și personalul din cadrul școlii au reacționat prompt și au coordonat evacuarea în siguranță a 630 de elevi din toate clădirile unității de învățamânt, ca măsură de precauție, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj. Incendiul s-a produs luni, 29 septembrie, și s-a manifestat la două panouri electrice situate pe acoperiș, afectând o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Pompierii clujeni au intervenit și au stins flăcările în limitele găsite, evitând extinderea acestora. 

Astfel, pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit în urmă luni, 29 septembrie 2025, pentru a lichida incendiul la clădirea aflată în reabilitare și care aparține Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” din municipiul Cluj-Napoca. Din informațiile pompierilor clujeni, incendiul s-a manifestat la două panouri electrice situate pe acoperiș. Nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale. În clădire se aflau doar persoanele care efectuau lucrări, iar acestea s-au evacuat.  La intervenție au fost trimise patru autospeciale de stingere și o autoscară. 

T.S.

sursă foto: ISU Cluj

