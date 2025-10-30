EVENIMENT

Incendiu de proporții la Someșul Cald

30 octombrie 20250 commentarii

Un incendiu de proporții a izbucnit pe raza localității Someșu Cald, județul Cluj, în zona turistică Tarnița, unde două cabane din lemn și mai multe anexe (foișoare) au luat fost mistuite de flăcări.

Echipajele de intervenţie ale Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj – Detașamentul 2 Cluj-Napoca au fost mobilizate cu trei autospeciale de stingere, în vederea lichidării incendiului şi împiedicării extinderii acestuia către zona pădurii.

Din fericire, nu au fost raportate victime sau solicitări de îngrijiri medicale la acest moment. Cauza probabilă de izbucnire este investigată.
Autoritățile reamintesc importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor, având în vedere riscul major reprezentat de construcțiile din lemn și zona forestieră din apropiere.

