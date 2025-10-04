INTERNE

Incendiere intenționată în Florești. Autorul este un tânăr de 19 ani

4 octombrie 20250 commentarii

Un tânăr a fost reținut după după ce ar fi provocat o incendiere în curtea unui imobil din comuna Florești.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 1 octombrie 2025, în jurul orei 23:00, când o persoană necunoscută ar fi aruncat o sticlă ce conținea un lichid inflamabil peste gardul unei proprietăți private, cauzând pagube materiale însemnate.

În urma cercetărilor desfășurate, autoritățile au reușit identificarea autorului la data de 3 octombrie, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Pe lângă acuzația de distrugere, tânărul este cercetat și pentru instigare la mărturie mincinoasă, după ce ar fi încercat să influențeze declarațiile unui martor în favoarea sa, printr-un apel telefonic efectuat în aceeași zi.

A doua zi, pe 4 octombrie, tânărul a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugereși instigare la mărturie mincinoasă.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Clujean căutat în Belgia pentru tentativă de omor, prins lângă Gherla

Doi condamnați cu închisoare, depistați de polițiștii turdeni

Peste 40 de mașini, verificate în trafic la Gherla

Lăcomia unor magistrați nu are limite. Cer zile în plus de concediu și diurnă de 2 la sută din salar

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.