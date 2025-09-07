SPORT

Încă un transfer de răsunet în Gruia?

7 septembrie 20250 commentarii

CFR Cluj este la un pas de a mai bifa un transfer de răsunet, după cel al lui Kurt Zouma de săptămâna trecută, câștigător de UEFA Champions League și dublu campion în Premier League. Potrivit L’Equipe, Marcus Coco (29 de ani), fundaș dreapta, a ales să semneze cu echipa din Gruia, după ce jucătorul a declinat oferta celor de la Hapoel Tel Aviv, care a dorit transferul jucătorului

„După mai bine de două luni de incertitudine cu privire la viitorul său și o pregătire de vară cu UNFP FC, Marcus Coco știe în sfârșit ce va urma în cariera sa. Cu excepția unei răsturnări de situație de ultim moment, jucătorul din Guadelupa va semna cu CFR Cluj.

Fostul jucător al echipei Nantes a avut de ales între Hapoel Tel-Aviv și clubul românesc și a sfârșit prin a-l alege pentru acesta din urmă. Acum trebuie să semneze un contract pe doi ani înainte de a se alătura unei echipe în care va juca alături de fostul internațional francez Kurt Zouma, recrutat și el săptămâna aceasta”, a scris L’Equipe.

Deși nu are CV-ul lui Kurt Zouma, Coco se poate lăuda și el cu o carieră de luat în seamă până acum. Marcus are 260 de meciuri în Ligue 1 și a câștigat Cupa Franței cu Nantes.

În sezonul trecut, 2024-2025, a evoluat în 20 de partide în prima ligă a Franței. Cu un an înainte, jucase 28 de partide în Ligue 1, la Nantes. De altfel, de-a lungul carierei a evoluat doar în Franța. La Guingamp a stat din 2013 până în 2019. Apoi a trecut la Nantes, unde a evoluat până în acest an. În urmă cu două luni a rămas liber de contract.

Fundașul dreapta care poate juca și extremă are 6 partide în naționala de seniori a Guadelupei. La tineret a jucat pentru Franța U21, bifând 17 partide în tricoul „Cocoșului Galic”.

Vine și un atacant din Premier League?

De asemenea, CFR Cluj poate să mai dea o lovitură de imagine în SuperLigă, iar surse din cadrul clubului susțin că patronul Nelu Varga ar fi bătut palma cu un atacant cu peste 50 de meciuri în Premier League.

Este vorba despre Emmanuel Dennis (27 de ani), care pe prima scenă a fotbalului britanic le-a reprezentat pe Watford și Nottingham Forest. Nigerianul e așteptat să aterizeze luni la Cluj pentru a semna contractul cu ”vișinii”.

Dennis a început fotbalul în țara natală, la Abuja College, iar primul pas în Europa l-a făcut în 2016, la Zorya Lugansk. Un an mai târziu, Club Brugge l-a remarcat și a plătit 1.4 milioane de euro în schimbul lui. Jucătorul a trecut apoi și pe la FC Koln, din Germania, iar în iulie 2021, Watford l-a luat în Premier League pentru 4 milioane de euro.

A urmat cea mai bună perioadă din cariera atacantului, care în 33 de meciuri jucate în Premier League pentru Watford a contribuit cu 10 goluri și 6 pase decisive. Astfel, în august 2022, Nottingham Forest a plătit 14.8 milioane de euro pentru a-l transfera, însă Dennis nu a mai fost la fel de prolific. Tot în Premier League, în 19 partide jucate pentru Nottingham, el a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Fotbalistul are și 8 apariții în naționala mare a Nigeriei, pentru care a înscris un gol.

Potrivit Transfermarkt, jucătorul are în prezent o cotă de piață de 2,5 milioane de euro.

Antonio Bosec, out din Gruia

CFR Cluj şi Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, după doar trei luni. Adus de la Slaven Belupo, Bosec a adunat doar şase meciuri în tricoul feroviarilor, oferind o pasă de gol. Croatului i-a fost fatal meciul cu Haecken, pierdut cu 2-7 de CFR la Goeteborg, în prima manşă a play-off-ului Conference League, în care tunisianul Layouni, care a evoluat pe partea lui Bosec, a oferit cinci pase de gol.

