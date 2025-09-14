Inaugurarea Monumentului Echinox la Facultatea de Litere UBB

CULTURĂ

În data de 13 septembrie 2025, sâmbăta, în curtea Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a avut loc inaugurarea Monumentului Echinox, realizat de artistul Nikolaus–Otto Kruch, cu sprijinul filantropului Remus V. Pop „Mongolu”. Este un eveniment de premieră în cultura română: pentru prima dată o revistă literară primește un monument dedicat, semn de recunoaștere a rolului său fondator și vizionar în spațiul intelectual românesc și european.

Ceremonia a fost deschisă de Rareș Moldovan, decanul Facultății de Litere, care a subliniat importanța simbolică a acestei inițiative:
„Vă primim cu drag pe toți în curtea Facultății pentru a celebra un moment dedicat unei grupări. Dezvăluim astăzi un semn material de recunoștință pentru tot ceea ce reprezintă Echinoxul.”

Un monument pentru o mișcare culturală

Dezvelirea sculpturii a fost realizată de profesorul Ion Pop, figură emblematică a mișcării Echinox, și de primarul Emil Boc, în aplauzele publicului. Pe soclu se poate citi simplu: ECHINOX, 1968 – …, formula care trimite la nașterea revistei, dar și la destinul său deschis, încă viu, după mai bine de șase decenii.

Ion Pop a evocat atât istoria revistei, cât și spiritul său mereu actual:
„Mă bucur enorm că suntem împreună, echinoxiști vechi și echinoxiști noi. Momentul Echinox, consacrat în literatură și istorie, durează aproape de 6 decenii, iar în acest septembrie 2025 devine și monument, grație lui Remus Pop. Drumul echinoxist a continuat: cei care au redactat revista au devenit autentici pedagogi ai neamului, iar efectele Echinox sunt durabile și continuă. Să ne îndreptăm gândurile spre tinerii de azi, care prelungesc viața culturii umaniste. Dacă poezia știe acum că nu poate salva lumea, literatura și arta o pot îndrepta.”

Cultura în ADN-ul Clujului

În cuvântul său, primarul Emil Boc a subliniat rolul esențial al mișcării echinoxiste în devenirea europeană a Clujului:
„Clujul are cultura în ADN. Această stare de spirit a făcut posibil Clujul care este astăzi. Mișcarea Echinox își are locul ei de glorie în acest fundal. Este prima revistă care are un monument – un moment de glorie! Până la urmă, pentru mine, mișcarea Echinox a reprezentat prima mare deschidere a orașului spre ceea ce este un oraș european: dialogul româno-maghiaro-german, unitatea în diversitate. Cine susține cultura, susține și democrația. Vă prețuim și ne bucurăm să avem un astfel de monument.”

Primarul a adăugat și un omagiu pentru donatorul Remus V. Pop „Mongolu”: „Oriunde merg prin Cluj îl întâlnesc pe Mongolu. Sper ca acest exemplu să fie urmat și de alți oameni de afaceri ai orașului.”

Echinox – spiritul unei comunități

În cadrul ceremoniei, Horea Poenar a transmis salutul rectorului UBB și a amintit esența spiritului echinoxist:
„Pe vremuri, Aurel Pantea spunea: un echinoxist e egal cu orice alt echinoxist. Această democrație reală a mișcării a existat de la început și s-a legat de un anumit spirit și discernământ. Dincolo de pozițiile instituționale, ceea ce a rămas cu adevărat prețios este bucuria de a scrie despre literatură și de a te întâlni cu alți echinoxiști.”

Eveniment editorial: Echinox 50 (eBook)

Inaugurarea monumentului a fost însoțită de un #EvenimentEditorial: lansarea volumului Echinox 50 (eBook), coordonat de Ion Pop și Călin Teutișan. Ediția digitală reproduce întocmai volumul aniversar tipărit în 2018 și face parte din Colecția Echinox, îngrijită de Horia Bădescu, Ion Pop și Eugen Uricaru.

Editura Școala Ardeleană a fost prezentă la manifestare cu standul dedicat colecției și a oferit gratuit revista La Mongolu.

Echinox, de la 1968 la prezent

Fondată în 1968, revista Echinox a devenit rapid o platformă multiculturală de dialog și un nucleu pentru generații succesive de scriitori, critici și intelectuali. De-a lungul a peste 50 de ani, revista a fost un spațiu al libertății de expresie, al experimentului estetic și al solidarității intelectuale. Monumentul dezvelit la Cluj-Napoca vine să consacre această moștenire într-un gest de recunoaștere publică, singular în peisajul cultural românesc.

Mara A. MUNTEAN

