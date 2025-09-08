DIVERSE

În atenţia cetăţenilor din comuna MOLDOVENEȘTI

8 septembrie 20250 commentarii

În atenţia cetăţenilor din comuna MOLDOVENEȘTI, unitatea administrativ-teritorială MOLDOVENEȘTI, judeţul Cluj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate la nivel de UAT, pentru sectoarele cadastrale nr. 0-9, 11-14, 17-21, 24-70, 74, 78, 86-97, 99-133, 137-160, 162-187, 191, 193-222, 227-253, 256, 260-280, 282-286, 291-292, 295-304, 306-313, 315-369 începând cu data de 22.09.2025, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei comunei MOLDOVENEȘTI, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei comunei Moldovenesti, din localitatea Moldovenesti, str. Principala, nr. 240, judeţul Cluj.

Datele privitoare la imobile vor fi puse la dispoziția deținătorilor și prin afișarea pe site-ul ANCPI http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Cluj/Moldovene%C8%99ti.

