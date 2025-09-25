ECONOMIE

Împrumut de la BEI pentru finalizarea lucrărilor la calea ferată Cluj-Napoca Oradea

25 septembrie 20250 commentarii

Guvernul va adopta în şedinţa de joi 25 septembrie un proiect de lege pentru aprobarea contractului de finanţare la linia feroviară Cluj Napoca Episcopia Bihor-Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2024 şi la Luxemburg la 7 ianuarie 2025. E vorba de 300 de milioane de euro necesari pentru cofinanțarea proiectului care se ridică la aproape două miliarde de euro.

Obiectivul investiției îl constituie electrificarea şi modernizarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea – Episcopia Bihor şi presupune realizarea unei infrastructuri ce va permite viteze maxime cuprinse între 100 km/h şi 160 km/h. Lucrările se desfăşoară pe calea ferată existentă, cu excepţia unor zone în care este necesară mărirea razelor curbelor, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie şi asigurării parametrilor pentru circulaţia cu viteză sporită. Prin proiect se realizează 18.0 km de linie dublă nouă, se desfiinţează trecerile la nivel care nu respectă reglementările şi se realizează pasaje denivelate. Astfel, se va realiza o legătură rapidă între Cluj, Oradea şi Episcopia Bihor.

Se estimează că investiția de modernizare a căii ferate se va finaliza în 2027, iar data finală de disponibilizare a împrumutului este de 60 de luni de la data semnării Contractului de finanțare. Conform prevederilor Contractului de Finanțare, împrumutul poate fi tras în maxim 10 tranșe, valoarea minimă a unei tranșe fiind de 30 mil. euro. Valoarea estimată a proiectului este de 1,975,92 mld. euro1 (inclusiv TVA și achiziția de terenuri), alocarea aferentă din PNRR fiind în sumă de circa 1,1 mld. euro. Diferența, până la concurența valorii totale, urmează a fi acoperită de la bugetul de stat, prin bugetul MTI și din veniturile proprii ale CNCF CFR SA, precum și din alte surse legal constituite. Împrumutul în valoare de 300 mil. euro va sprijini autoritățile române în acoperirea acestei contribuții prin finanțarea deficitului bugetului de stat creat pe parcursul implementării proiectului.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

AFIR primeşte cereri de finanţare pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor

Investitorii individuali își pierd încrederea în economie

Casa de Pensii Cluj: Urgență în trimiterea certificatului de viață!

AJPIS Cluj a emis primele tichete pentru plata facturilor la energie

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.