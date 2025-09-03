ADMINISTRAȚIE

Ilie Bolojan le cere prefecților să verifice dacă primăriile și consiliile județene au declarat corect datele privind angajații

3 septembrie 20250 commentarii

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi seară că jumătate din administraţiile locale au personal supradimensionat şi vor trebui să facă reduceri, menţionând că analiza Guvernului a fost făcută pe baza raportărilor transmise de primării şi centralizate de prefecturi, dar acestea pot conţine erori.

„Dacă am reduce cu 10% efectiv personalul, jumătate din administraţiile locale din România nu trebuie să facă reduceri, pentru că au un personal la o limită suportabilă şi decentă. Jumătatea care are un personal prea mare va trebui să facă aceste reduceri (…). Toate calculele sunt pe baza raportărilor făcute de prefecţii din fiecare judeţ, în baza adreselor comunicate de fiecare din primării (…). Admit că pot fi erori datorită lanţului de comunicare, dar acest erori nu se datorează Guvernului, se datorează modului în care s-a făcut raportarea (…). Trebuie verificate încă o dată. E un prilej pentru toţi primarii să se uite cât se poate de atent la aceste date, să vadă dacă într-adevăr sunt greşeli de raportare sau nu şi să le corecteze”, a spus premierul la Digi24.

Ca exemplu de bună practică, premierul a invocat experienţa din judeţul Bihor, unde, în perioada în care a condus Primăria Oradea şi Consiliul Judeţean, au fost aplicate reduceri consistente de personal.

„Am fost 12 ani primar în Oradea, 4 ani preşedinte de Consiliu Judeţean. Una din priorităţile mele întotdeauna a fost să-mi reduc cheltuielile (…). Şi atât la Primăria Oradea, unde am făcut o reducere de 30%, cât şi la Consiliu Judeţean, unde la aparatul propriu s-a făcut o reducere de 50%, a fost una din primele acţiuni. Şi an de an, acele milioane de euro economisite din cheltuielile de personal s-au dus în atragerea de fonduri europene şi în investiţii”, a spus premierul.

Bolojan a punctat că administraţiile trebuie să se concentreze pe interesul comunităţilor şi nu pe menţinerea aparatului birocratic.

„În foarte multe locuri din România, acolo unde personalul este supradimensionat şi banii întregii comune nu le acoperă nici cheltuielile de personal, primăria respectivă nu există pentru locuitori. Locuitorii există doar pentru ca oamenii din primărie să-şi ia salariile. Şi nu este în regulă. Şi eu cred că această propunere creează condiţii pentru descentralizare”, a conchis Ilie Bolojan.

Guvernul a anunţat, marţi, că primarii şi preşedinţii de consilii judeţene care au comunicat iniţial date eronate referitoare la numărul de angajaţi au timp până joi, 4 septembrie, să transmită cifrele corecte.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării şi consilii judeţene în privinţa personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situaţie la zi.

Pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor şi consiliilor judeţene, care va fundamenta reforma administraţiei publice locale. Informaţiile despre primăriile din județul Cluj care trebuei să facă disponibilizări pot fi verificate aici.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Transport public gratuit pentru elevi în anul școlar 2025-2026 la Cluj-Napoca și în zona metropolitană

Consiliul Județean Cluj asfaltează integral drumul județean DJ 107N din zona montană

Primăriile din județul Cluj care pierd personal în scenariul propus de Bolojan

Maria Forna condamnă ferm violența domestică și reamintește cetățenilor despre mecanismele de protecție

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.