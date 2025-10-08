SĂNĂTATE

ICUTR, în așteptarea noului sediu: Zece transplanturi în cinci zile din care patru într-o singură zi

8 octombrie 20250 commentarii

Patru transplanturi efectuate într-o singură zi, marți 7 octombrie 2025, este reușita cadrelor medicale de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții ICUTR, miercuri, 8 octombrie, pe pagina de socializare a instituției, aceștia atrăgând atenția și de această dată asupra necesității de avea un sediu nou.

Ieri, echipa Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca a realizat patru transplanturi renale într-o singură zi, ajungând la un total de zece transplanturi în ultimele cinci zile. Astfel, am depășit deja numărul total de transplanturi efectuate în anul 2024, confirmând ritmul susținut și performanța echipei multidisciplinare”, au informat reprezentanții ICUTR.

Aceștia au arătat că reușita se datorează unei munci de echipă: „Cele zece transplanturi renale realizate într-un interval atât de scurt nu reprezintă doar o cifră, ci rezultatul unui efort colectiv remarcabil. În acest proces complex au fost implicate centrele de donare, coordonatorii de transplant, echipele medicale multidisciplinare – medici, asistente, infirmiere și brancardieri – care au lucrat contra cronometru, având un scop comun: schimbarea vieții unor pacienți aflați în stadiul final al bolii cronice de rinichi”.

Medicii clujeni sunt de părere că aceste rezultate subliniază rolul esențial al ICUTR în sistemul medical românesc și necesitatea unui sediu nou, adaptat standardelor actuale, care să permită extinderea activității și creșterea accesului pacienților la tratament prin transplant.

Transplantul renal rămâne cea mai eficientă soluție medicală și economică pentru pacienții cu insuficiență renală cronică: fiecare transplant realizat înseamnă o economie de peste 80.000 euro în primii cinci ani comparativ cu tratamentul prin dializă. Prin dedicarea echipei și sprijinul comunității medicale, ICUTR continuă să ofere șanse reale la o viață normală pacienților din întreaga țară și să demonstreze că transplantul este investiția cea mai valoroasă în sănătate”, au transmis în mesajul lor cadrele medicale de la ICUTR.

Tia SÎRCA

